Memur Sen'den den Son Dakika Süpriz bir zam açıklaması geldi!

Hafta sonu memur zammı harekti devam ediyor

Memur zammında süre dolmaya yaklaşırken Cumartesi günü hareketli geçiyor. AA'nın hükümetin memur ve emekliler için teklifini bugün açıklayabileceği yönünde haberi sonrasında açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Son açıklama Memur Sen'den geldi. İşte detaylar...

Memur sendikalarından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türk Enerji-Sen'in 'Uyarıyoruz. Şimdi değilse ne zaman?' açıklaması sonrasında bir açıklama da Memur Sen'den geldi. Saat 17:00 civarı yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Alın teriyle evine ekmek götüren kamu emekçileri olarak ekonominin bizi dikkate almasını istiyoruz. Memura yapılacak zam piyasaya can suyu olacak. #BütçedenHakRefahtanPayİstiyoruz #MemurSenAnkaraMitingi" ifadeleri kullanıldı.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında hareketli saatler yaşanıyor. Anadolu Ajansı'nın hükümetin teklifini bugün sunacağına dair haberi sonrasında saat 15:50 civarında Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer'den açıklama geldi.

Tümer yaptığı açıklamaya 'yine uyarıyoruz' diyerek başladı. Hükümet ile sendikalar yarın geceye kadar analaşamaz ise Hakem Heyeti memur zammında son kararı verecek.

'ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?'

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer açıklamasında;

"Yine uyarıyoruz.

Şimdi değilse ne zaman.

İki yılda bir masamın etrafında toplanıyoruz.Tesbit edilen,talep edilen, geneli ilgilendiren sorunları görüşelim ve çözelim diye.Yapmayın.Toplu sözleşme masasını fren balatası yanmış arabaya çevirmeyelim.

@vedatbilgn

@RTErdogan

@Kamu_Sen" ifadelerini kullandı.

AA'nın bugün (21 Ağustos 2021 Cumartesi ) günü geçtiği haberi ise şöyleydi:

HÜKÜMETİN TEKLİFİ BUGÜN BEKLENİYOR

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini sendikalara bugün sunması bekleniyor.

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

BUGÜN 11 HİZMET KOLUNUN SON DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.

- Anlaşma sağlanamazsa kararı Hakem Kurulu verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği yarın akşam itibarıyla sona erecek.

HAKEM KURULU 11 KİŞİ

Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hak

Memur-Sen

Alın teriyle evine ekmek götüren kamu emekçileri olarak ekonominin bizi dikkate almasını istiyoruz. Memura yapılacak zam piyasaya can suyu olacak. #BütçedenHakRefahtanPayİstiyoruz #MemurSenAnkaraMitingi