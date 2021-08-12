Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Memur ve memur emeklileri için yapılan zam teklifini değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri için taraflar, bugün ikinci kez bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memurlar için ilk zam teklifini sundu.

Hükümet, memurlara 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı, 2023 yılının ilk 6 ayında yüzde 6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise yüzde 6 + enflasyon farkı teklif etti.

MEMUR-SEN TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Ancak bu rakam, memur temsilcilerini memnun etmedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor." dedi.

"YENİ BİR TEKLİF ZORUNLU KILINIYOR"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, teklifle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"6 milyonun üzerinde emekçiyi ilgilendiren ilk teklif az önce ifade dildi. Kamu görevlileri için teklif edilen rakam 2022 için yüzde 5+6 2023 için 6+6 toplamda yüzde 23’lük bir oran teklif ediliyor. Bunun yanında 3600 ve sözleşmelilerle ilgili bir vaat cümlesi var ama içerik boyutuyla bir cümle söz konusu değil. Refah payıyla ilgili iyimser bir cümle var ama miktar belli değil. Bu açıdan bahsedilen rakamları değerlendirdiğimizde bu teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Hükümet yeni bir teklif üzerinde çalışmalı.”