Mansur Yavaş: Mülakatın Olduğu Yerde Torpil Söylentileri Her Zaman Olur

Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında AK Parti meclis grubu sözcüsü belediyede görevde yükselme sözlü sınavında torpil iddialarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gündemine taşıdı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş'a yönlendirilen soruda Mansur Yavaş ise kazananların sendikal dağılımını yayınladıktan sonra mülakatın olduğu sürece bu tür torpil söylentilerinin her zaman olacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ Yerel yönetim mahalli idarelerdeki torpil işlemlerin sona ermesi için görevde yükselme unvan değişikliği gibi sınavlarında sözlü yapılmasına imkan sağlayan kanun ve yönetmeliklerin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini Dolayısıyla Belediyede hangi yönetim gelirse gelsin hangi siyasi parti kazanırsa kazansın sözlü mülakatın olduğu yerde bu tür torpil söylentilerinin olması her zaman mümkündür. Dedi.

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