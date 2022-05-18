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Maaşlar en az yüzde 38 zamlanacak! İşte en düşük memur ve emekli maaş listesi

Maaşlar en az yüzde 38 zamlanacak! İşte en düşük memur ve emekli maaş listesi Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı alacak. Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemdeki zamların yüzde 38'i aşması bekleniyor. İşte zamlı maaşlarla birlikte beklenen rakamlara göre hesaplanan yeni ödeme tutarları...

Maaşlar en az yüzde 38 zamlanacak! İşte en düşük memur ve emekli maaş listesi
Admin
Admin
18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:34

M emur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN BELİRLENECEK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.
Enflasyon farkı yüzde 38 seviyelerinde bekleniyor
Enflasyon farkı yüzde 38 seviyelerinde bekleniyor


4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 1063 liraya ulaşacak.

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1084 liradan 1496 liraya ulaşacak.
Temmuz ayında asgari ücrete de zam yapılması bekleniyor
Temmuz ayında asgari ücrete de zam yapılması bekleniyor

EVDE BAKIM AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI

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