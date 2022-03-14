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Maaşı gününde ödenmeyen çalışanlar dikkat!

Maaşı gününde ödenmeyen çalışanların hakları nelerdir? İşverenler çalışanların ücretini gününde ödemez ise çalışanların hakları nelerdir? İlk 20 güne dikkat!

Maaşı gününde ödenmeyen çalışanlar dikkat!
Ömer
Ömer
14 Mart 2022 Pazartesi 11:06

İşverenler çalışanların ücretini gününde ödemez ise çalışanların hakları nelerdir?

Çalışanlar ücretleri ödenmediği taktirde çalışmayı bırakabilirler. Bu iş bırakma grev olarak değerlendirilemez. Çalışanlar ücretlerini mevduat faizlerinden en yüksek olanı üzerinden alırlar. İşte dataylar...

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ: SÜREYE DİKKAT!

---*Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi (20) gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

---*Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

FAİZ HESABI

Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

SÖZLEŞME FESHEDİLEMEZ, YENİ İŞÇİ ALINAMAZ

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Özetle çalışanların ücretleri ödenmediği takdirde iş bırakılabilir. Ödenmeyen ücret için en yüksek mevduat faizi uygulanır. Ayrıca işveren iş bırakan çalışan için sözleşme feshi yapamayacağı gibi yerine yeni çalışan da alamaz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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