Kredi Çekerken Yapılan Hayat Sigortası Tutarını Maaşınızdaki vergiden Düşürebilirsiniz

Aylık Maaşı vergi dilimine Giren Çalışanlar İçin Kredi Hayat Sigortasında vergi indirim avantajı, vergi dilimi kesinti tutarından kredi çekerken yapılan hayat sigortası tutarını düşürebilirsiniz, 2020 Vergi Dilimi Kesinti Oranları yüzde kaç oldu?, Vergi İndirimindeki Genel Şartlar, Aylık Maaş Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapmalısınız? Brüt Üzerinden Maaş Alıp Vergi Dilimne Giriyorsanız Ödediğiniz Verdiği Miktarını düşürebilirsiniz Detaylar haberde...

Aylık Maaşınızda Vergi Dilimi Kesintisi mevcut ise Kredi Çekerken Yapılan Hayat Sigortası Tutarını En aza indirebilirsiniz

Kredinizi güvence altında tutmak üzere banka ya da şirketinden kredi hayat sigortası almış ve hayat sigortasında cazip bir fiyat avantajı yakalayıp masraf paketini azaltmış olabilirsiniz. Ancak yapabilecekleriniz sadece bununla sınırlı olmayacaktır . Hayat sigortalarında geçerli olan vergi avantajından faydalanarak tüm haklarınızdan maksimum seviyede imkan sağlayabilirsiniz.

Eğer ücretli bir işiniz varsa ya da beyana tabi vergi iseniz Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve 89. maddeleri kapsamınca verdiğiniz primleri vergi matrahınızdan azaltabilirsiniz . Böylece, “aylık ücretinizin %5”i ve “yıllık asgari ücret miktarınız yıllık toplamı” sınır kabul edilecek şekilde, sigorta primleriniz bulunduğunuz vergi dilimine göre , daha ilk günden size kar sağlayacaktır.

Vergi İndirimindeki Genel Hükümler

Sigorta primlerinin ücretli tarafından peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir taraftan da daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili bulunduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirime tabi tutulur .

Sigortanın Türkiye’de geçerli ve merkezi bulunan bir sigorta şirketi nezninde hazırlanmış olması şarttır.

İndirim alanında yapılacak prim toplamının, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık miktarını aşmaması koşulu ile ) ödendiği ay gelir vergisi matrahından aşagı çekilir .

Yapılan vergi indiriminde işvereniniz tarafınca sizin adınıza Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları, hayat veya sağlık sigortası primleri gibi indirim konusu yapılabilecek tüm primler birlikte öneme alınır.

Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Neler Yapılmalı ?

Sigorta primlerinin ücretli aracılığı ile ödenmesi halinde , ücretlinin vergi indiriminden faydalanması için ödemeye ilişkin makbuz veya dekontun ilgili bulunduğu ayın bordrosu düzenlenmeden evvel işverene verilmesi şartır .

Vergi İndirimi İle alakalı Bir Örnek…

Aşağıda bir kredi hayat sigortasını yeni sahiplenmiş Ahmet Bey’in finansal durumuna bir göz atalım, Ahmet Bey’in daha önceden de edindiği ve primlerini ödediği birikimli bir hayat sigortası mevcut …

Aylık Brüt Ücret 5.000 TL Ödenen *Kredi Hayat Sigortası Primi (Aylık) *(Kredi hayat sigortası bir risk hayat sigortası olduğu için ödenen primin %100’ü hesaplanabilir) 200 TL Ödenen Bir *Birikimli Hayat Sigorta Primi (Aylık) *(Birikimli hayat sigortası ürünlerinde ödenen primin %50’ü hesaplanabilir) 200 TL Aylık Ücretin % 15’i 750 TL

Ahmet Bey’in aylık sigorta prim tamamı olan 400 TL, Yıllık Brüt Asgari Ücret’ten ve Aylık Ücretin 15’inden az olduğu için ödenen Risk Hayat Sigortası priminin hepsi , Birikim Hayat Sigortası priminin ise % 50′ si vergi indirimine konu edinilebilir .

Ve Gelelim Hesaplamaya….

Aylık Brüt Ücret 5.000 TL Vergi Matrahından İndirilebilecek Maksimum Prim Tutarı (Brüt Ücret x %15) 750 TL Kredi Hayat Sigortası Primi (Ödenen Primin %100’ü) 200 TL Farklı Birikimli Hayat Sigortası Primi (Ödenen Primin %50’si) 100 TL Toplam Aylık Ödenen Prim Tutarı 200+100=300 TL Gelir Vergisi Oranı* %15 KAZANILAN VERGİ AVANTAJI TUTARI 300*%15=45 TL

(*) Bireylerin gelir vergisi oranı artan oranlı tarife bulunduğu için sene içinde farklılıklar göstermektedir

Vergi Matrahı Oranınızı Bilmiyorsanız….

Eğer gelir vergisi oranı ile ilgili hangi dilimde olduğunuzu bilmiyorsanız, 2018 senesi içerisinde geçerli en güncel halini aşağıda kontrol derek , kendi durumunuzu analizde bulunabilirsiniz de .

Aşağıdaki tabloda Ocak ayından başlayarak Aralık ayının bitimine kadar aldığınız maaşların artan değerini hesaplayarak vergi matrahınıza ulaşabilirsiniz . Aylık olarak ödenen maaşlarınızın toplamı aşağıdaki baremlerden birinin üzerinde olursa , bir üst vergi dilimi içine girmiş olursunuz .

2020 Yılı Vergi Dilimi Maaş Kesinti Oranları

22.000 TL'ye kadar 15% 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası 20% 120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası 27% 600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası 35% 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası 40

Vergi avantajı, ödeme periyotlarına göre değişiyor mu? Vergi avantajı, ödeme periyotlarına göre herhangi bir farklılık söz konusu olmayacaktır . Vergi avantajından nasıl faydalanabilirim? Hayat sigortası prim ödeme evraklarınızı ; bordrolu çalışan iseniz çalıştığınız şirketin ilgili departmanına vermeniz , serbest meslek sahibi iseniz gelir vergisi beyannamenizde bunu iletmeniz şarttır. Poliçe süresi bitmeden poliçemi iptal etmem durumunda vergi avantajını kaybeder miyim? Hayır, böyle bir şey olmayacaktır . İptal tarihine kadar ödemiş olduğunuz tüm primlerin vergi indirim avantajından yararlanırsınız . Kira gelirlerine sahibim ve yıllık gelir vergisi mükellefiyim. Bu poliçeyi yaptırdığımda vergi avantajından yararlanabilir miyim? Evet, faydalanabilirsiniz. Vergi avantajından yararlanmak için muhasebecinize veya İnsan Kaynakları’na ödemiş oluğunuz primlerin tahsilat belgelerini ve poliçe suretlerini getirmeniz şarttır . Primin, şirketimin kredi kartından tahsil edilmesi durumunda kurumlar vergisinden yararlanabilir miyim? Sigorta poliçenizi sadece gelir vergisinde vergi avantajı olarak iş yapabilirsiniz , kurum vergisinden yararlanma şansınız yoktur . Bir başka kişiye sigorta yaptırmam halinde vergi avantajından faydalanabilir miyim? Evet, eşiniz ve 18 yaşını geçmiş çocuklarınız için sigorta oluşturmanız halinde de vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Primini Geri Ödeyen Dövizli Hayat Sigortası’nın vergi avantajı nedir? Sigorta primlerinizi, gelir vergisi beyannamenizde veya ücret bordronuzda gider göstererek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Faydalanacağınız vergi avantajı oranı bulunduğunuz vergi dilimine göre değişir ve en az %15’tir. Vergi avantajında bir sınır var mı? Maksimum ne kadar vergi avantajından faydalanabilirim? Ücretli işçiler ve senelik gelir vergisi beyannamesi ulaştıran gelir vergisi mükellefleri, ödeme yaptıkları primleri Gelir Vergisi Kanunu’nda iletilen limitlerce gelir vergisi matrahlarında indirim olarak yansıtılabilir . İndirim konusu yapılacak primlerin hepsi, brüt gelirinizin %15'ini ve senelik brüt asgari ücret tutarını geçmeyecektir . sene içerisinde brüt asgari ücret miktarının ortaya çıkabilecek farklılıklar , indirim uygulayacak miktarları ayrılaştırabilir. Gelir vergisi avantajı, vergi avantajlarında resmi olarak hangi maddede yer almaktadır? Türkiye Sigorta Birliği’nin web sitesinde , 85. unsurlar Gelir Vergisi sirkülerinde bulunmaktadır .

BAĞIŞ ve YARDIMDA BULUNANLARIN GELİR-KURUMLAR VERGİSİNDEN İNDİRİM HAKKI

Gelir Vergisi Kanunun 89.maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10.maddesine göre vergi muafiyeti tanınmış vakıflara yapılan bağış ve yardımların bazıları vergiye tabi yıllık gelirin %5’ine (kalkınmada öncelikli yörelerde %10’u) kadar vergi matrahından indirilebilecektir.