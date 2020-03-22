Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbirler artırıldı. Özellikle çalışan kesimle ilgili uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme getiriliyor. Korona Virüsten Dolayı 14 Gün Rapor Alan İşçiye Para Devletten
Korona Virüsten Dolayı 14 Gün Rapor Alan İşçiye Para Devletten
Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle tedbirler de baya arttı . Özellikle çalışan kesimle alakalı uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme taşınıyor.
Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüsün Türkiye'de de rastlanması tedbirler artırıldı. Özellikle iş yapan kesimle alakalı uzaktan çalışma ve rapor gibi seçenekler gündeme taşınmakta . Risk taşıyan ya da hastalananlar 14 günlük rapor alma . Eğer böyle bir durumunuz mevcutta ve rapor verdiyse hekim size 14 gün için o ücretlendirme Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılacak . Rapor parası hesap edilirken raporlu olunan günlerin üçüncü zamanından itibaren hesaplama oluyor. Hesaplama olurken son üç aylık brüt maaşın ortalaması hesaba katılıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek tutar meydana çıkartılıyor. Asgari ücretli bir işçi 14 gün için 785 lira maaş alırken yüksek maaşta üst sınır 5.886 liraya kadar tırmanıyor .
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