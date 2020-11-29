Kısa çalışmada sona eren başvuru süresi uzatılabilir

Kısa çalışmada sona eren başvuru süresi uzatıldı mı? Yeni tedbirlerle birlikte özellikle turizm ve yeme-içme sektörlerinde iş kayıpları arttı. Bu nedenle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma ödeneği almak için 1 Temmuz tarihinde sona eren başvuru süresinin uzatılması gündemde.

Kısa çalışmada sona eren başvuru süresi uzatıldı mı?

Kısa çalışmada sona eren başvuru süresi uzatıldı mı? Yeni tedbirlerle birlikte özellikle turizm ve yeme-içme sektörlerinde iş kayıpları arttı. Bu nedenle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma ödeneği almak için 1 Temmuz tarihinde sona eren başvuru süresinin uzatılması gündemde.

Yeni tedbirlerle birlikte özellikle turizm ve yeme-içme sektörlerinde iş kayıpları arttı. Bu nedenle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma ödeneği almak için 1 Temmuz tarihinde sona eren başvuru süresinin uzatılması gündemde.

Pandemi sürecinde aşıların güvenilirliklerinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir döneme girildi. Bütün dünya artık bahar aylarıyla birlikte toplumun önemli bir bölümünün aşılanmasıyla normale dönmeyi bekliyor. Ancak bir taraftan da artık kış aylarına girilmesiyle salgın tüm dünyada tırmanışa geçti. Bu çerçevede ülkemizde de geçtiğimiz hafta itibarıyla alınan yeni tedbirler kısa çalışmayı tekrar gündeme getirdi. Tedbirler kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, 10.00 ila 20.00 arasında ve sadece paket servis ya da gel al şeklinde hizmet vermeye başladı.

ÇALIŞMA SÜRESİ DÜŞTÜ

Bu tedbir bu işyerlerinde çalışma süresini günlük ortalama iki ila üç saat azalttı. Dolayısıyla bu işyerlerinde kısa çalışmanın gerekçesi oluşmuş oldu. Diğer yandan bu işyerlerinde işgücü talebi de farklılaştı. Genelgeyle birlikte çalışma sürelerinin azaltılmasının yanında sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafeler, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ve halı sahalar da kapatıldı. Bu işyerlerinde de çalışanlar için de kısa çalışmaya geçilmesi zorunluluk haline geldi.

1 TEMMUZ’DA BİTMİŞTİ

Salgın nedeniyle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma başvuruları 1 Temmuz’da sona ermişti. Bu tarihe kadar başvuru yapıp kısa çalışmadan yararlanan işyerlerindeki işçiler için kısa çalışma ödenekleri ödenmeye devam ediliyor. Ancak bu tarihten sonra kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma başvurusu alınmıyor. 1 Haziran’la birlikte başlatılan normalleşme süreci sonrası kısa çalışmadan çıkan işyerlerinde daha önce kısa çalışma ödeneği alan işçiler için kısa çalışma ödeneğinin devamı mümkün. Kısa çalışmada son 600 gün prim ödemiş olma şartı 450 güne, son 120 iş sözleşmesi bulunma şartı da 90 güne indirilmişti. Böylece çok daha fazla işçinin kısa çalışma ödeneği almasına olanak sağlanmıştı.

YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Örneğiz kısa çalışma kapsamında 1 Temmuz’a kadar başvuru yapmış (A) işyerinde 10 işçi mayıs- haziran aylarında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış ve sonrasında normalleşmeyle birlikte 10 işçinin ödeneği temmuz ayıyla birlikte durdurulmuşsa bu 10 işçi için ödenek devam ettirilebilir. Kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma başvurusunun yapılabileceği tarihin uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanı’nda. Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Temmuz’da sona eren bu tarih uzatılabilir. Özellikle turizm ve yeme-içme sektöründe iş kayıpları var. Kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma başvuruları açılırsa bu sektördeki işçiler kısa çalışma ödeneği alabilecek. Öte yandan 1 Temmuz ve sonrasında kurulan işletmeler için de kolaylaştırılmış şartlarla başvuru yapılabilmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde kolaylaştırılmış şartlar kısa çalışma başvuru tarihiyle ilgili bir düzenleme yapılacaktır. Bu sayede kısa çalışma, kış aylarının geçirilmesi için de önemli bir rol üstlenebilir.

21.7 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI

Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte 25 Mart’ta işyerlerine kısa çalışmaya geçme hakkı sağlandı. İşçilerin kısa çalışma ödeneği alma şartları da kolaylaştırıldı. Toplamda nisan ayından ekim ayına kadarki süreçte 21 milyar 772 milyon 320 bin TL kısa çalışma ödeneği ödendi. Bu süreçte işyerlerinin devamının sağlanması işçilerin de gelirlerinin korunması adına kısa çalışma çok büyük bir rol üstlendi.