Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Kıdem Tazminatını etkiler mi?

Kısa Çalışma Ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi? Ücretsiz izin desteği kıdem tazminatını etkiler mi?

Türkiye'de Mart ayında görülmeye başlayan Corona vakaları hızlıca yayılım aşamasına geçince, hükumet ekonomide önemli tedbirler alarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik etkisi görülen Covid-19 pandemisinin sarsıntısını en aza indirmeye çalıştı. Bu çalışmalardan en önemlisi istihdam, yani iş dünyası alanında oldu. Bu noktada faaliyetleri pandemi nedeniyle büyük oranda azalmış veya kapanmak zorunda kalmış işletmelerde çalışanlara yönelik Kısa Çalışma Ödeneği devreye kondu. Şartları bu ödeneği karşılayamayan işçiler için ise ücretsiz izine nakit destek seçenekleri devreye kondu.

Bir süredir milyonlarca kişi Kısa Çalışma Ödeneği veya Ücretsiz İzin Nakit Destek alıyor. Bu ödemelerin işsizlik sigortası fonundan karşılandığı biliniyor. Bu kişilerin bir diğer endişesi ise alınan ödeneklerin kıdem tazminatına olası etkisi. Peki Kısa Çalışma Ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi? Ücretsiz izin desteği kıdem tazminatını etkiler mi?

ESAS ÜCRETİ ETKİLEMİYOR

Pandemi dönemi nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği almak veya ücretsiz izin almak, kıdem tazminatına esas ücreti hiç bir şekilde etkilemiyor. Kişi eğer ödenekler bittikten sonra işten çıkarılır veya emekli olmaya karar verirse, alacağı kıdem tazminatının esas ücretinde pandemi boyunca aldığı ücretlerin düşülmesi söz konusu olmayacak.

Kısa Çalışma Ödeneği alanlar, kaç ay alıyorsa alsın, bu sürelerde kıdem tazminatını almaya da hak kazanır. Bu konuda emsal karar 2008 krizinde Yargıtay tarafından çıkmıştı.

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