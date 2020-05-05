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Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler bugün yapılıyor

Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek. Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler başlıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nde nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler bugün yapılıyor
05 Mayıs 2020 Salı 12:01

Kısa çalışma ödeneği şartları

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler bugün yapılıyor

3,2 milyon çalışan için başvuruldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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