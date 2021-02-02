Kısa çalışma işsizlik ve Nakdi ücret ödeneği ne zaman yatacak? İşte o tarih...

Yargıtay'dan, kıdem tazminatı konusunda emsal bir karar geldi. Yüksek mahkeme kararına göre prim gün sayısı ve diğer kriterleri yerine getiren çalışanlar, yaşı kriterini yerine getirmeselerde kıdem tazminatı talebinde bulunabilecekler. Kararın ayrıntısı şöyle: