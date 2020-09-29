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Kıdem tazminatı değişikliği ‘Esnek çalışma’ Detayı Esnek Çalışma sisteminde Kıdem Tazminatı Kaldırılıyor mu? İ

Kıdem tazminatı değişikliği ‘esnek çalışma’Detayı Kıdem Tazminatı Nedir Kimler Kıdem Tazminatı Hak eder?Esnek Çalışma nedir Esnek Çalışma sisteminde Kıdem Tazminatı Kaldırılıyor mu? “yeni sürüm istihdam paketi Nedir İşte detaylar..

Kıdem tazminatı değişikliği ‘Esnek çalışma’ Detayı Esnek Çalışma sisteminde Kıdem Tazminatı Kaldırılıyor mu? İ
29 Eylül 2020 Salı 12:16

Kıdem tazminatı değişikliği ‘esnek çalışma’Detayı

Kıdem tazminatı değişikliği ‘esnek çalışma’Detayı  Kıdem Tazminatı Nedir Kimler Kıdem Tazminatı Hak eder?Esnek Çalışma nedir  Esnek Çalışma sisteminde Kıdem Tazminatı Kaldırılıyor mu? İşte detaylar..

Hükümet, tepkiler üzerine ertelediği kıdem tazminatı değişikliğini 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla yeniden gündeme getirecek. İktidar, “yeni sürüm istihdam paketi” adını verdiği düzenleme ile kıdem tazminatını doğrudan değiştirmek yerine “esnek çalışma modelleri”ni deneyecek. AK Parti, “belirli süreli iş sözleşmelerininyaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu da işçiye kıdem tazminatı ödenmemesi anlamına geliyor. Çünkü yasaya göre, “belirli süreli iş sözleşmesinin” süresinin dolması, kıdem tazminatı ödemeyi gerektirmiyor.

Hükümet, işçi sendikalarından gelen tepkiler üzerine ertelediği kıdem tazminatı değişikliğini 1 Ekim’de Meclis’in açılmasının ardından “esnek çalışma modelleri” adı altında yeniden gündeme getiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “yeni sürüm istihdam paketi” olarak adlandırdığı paketin içerisinde yer alacak esnek çalışma modelleri ile işçinin kıdem tazminatını alabilmesi zora girecek.

“Fesih kısıtı kalktığında örneğin kadınların bir bölümü yarı zamanlı çalışmak istiyor” diyen Selçuk, esnekleşme maddelerinin gençlerin istihdamı açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk’un daha fazla ayrıntı vermediği “kısmi zamanlı çalışma, yarı zamanlı çalışma, uzaktan çalışma” gibi esnek çalışma modelleri emekçilerin kıdem tazminatını almalarını zorlaştırıyor. Bu durumda işçi ile işveren arasında imzalanacak olan sözleşmenin “belirli süreli mi” yoksa “belirsiz süreli mi” olacağı çok önemli.

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olmadığı hallerde sözleşme “belirsiz süreli” sayılıyor. Şu anda genel olarak işçilerin büyük bir bölümü bu kapsamda çalışıyor.

Belirli süreli sözleşmede ise süre dolduğunda sözleşme de kendiliğinden sona eriyor. Bu durumda yasaya göre işçi kıdem tazminatı alamıyor.

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