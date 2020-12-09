KHK'lı işçi İsyanda ücret ayrımı: Bize 18 TL, kadroluya neden 30 TL? 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçen işçiler ücret ayrımından yakındı. KHK'lı işçilye ücret ayrımı: 18 TL, kadroluya 30 TL!

KHK'lı işçi İsyanda ücret ayrımı: Bize 18 TL, kadroluya neden 30 TL?

696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçen işçiler ücret ayrımından yakındı. KHK'lı işçilye ücret ayrımı: 18 TL, kadroluya 30 TL!

Genel-İş üyesi TESKİ işçileri: Toplu iş sözleşmesindeki taleplerimiz karşılansın

Tekirdağ Belediyesi bünyesindeki TESKİ’de çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yarıda bırakan belediye yönetiminin taleplerini karşılamasını istiyor.

TAŞERONDAN ŞİRKET İŞÇİLİĞİNE GEÇEN İŞÇİLER

696 sayılı kanun hükmünde kararname ile belediye şirketlerine geçirilen ve Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlanan toplu sözleşme ile yüzde 4’lük zamma mahkum edilen işçiler toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını istiyor. Tekirdağ Belediyesi bünyesindeki TESKİ’de çalışan işçiler, TİS görüşmelerini yarıda bırakan belediye yönetiminin taleplerini karşılamasını istiyor.

MAAŞLAR 2.400 TL

TESKİ’de çalışan iki çocuk babası bir işçi, KHK ile işe girenlerin net gelirlerinin 2 bin 400-2 bin 500 arasında olduğunu söyledi.

“Zaten iki senedir zam alamadık” diyen işçi şöyle devam etti: Belediye 2021 yılı için yüzde 3+3’lük zamla gelince sendika da işçiler de bu düşük zammı kabul etmedi. Bunlara karşı önce ufak çaplı eylemler yaptık. İş bırakma eylemimiz oldu.

'Aç karnımızı zor doyuruyoruz nasıl yapalım?'

Sözleşmeleri imzalanan kadrolu işçileri de yanlarında görmek istediklerini belirten işçi, “İki tane üniversite okuyan çocuğum var onlara bir faydam olmuyor ki kendime anca yetiyor. Uzun zamandır ne bir parça giyecek alabildim kendime, ne de dışarıda çocuklarla zaman geçirebildim. Aç karnımızı zor doyuruyoruz nasıl yapalım?” dedi.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

“Emeğimizin karşılığını alamıyoruz” diyen başka bir işçi de şunları söyledi: Yol ve yemeği çıkınca 2 bin 400 lira kalıyor. Bu maaşla geçinemiyoruz. Karşımızdaki yönetim ‘Ben hiçbir şey vermiyorum’ diyor. Sabah akşam milletin pisliğini temizliyoruz. Hastalık var, risk var, biz bunları göze alıyoruz. Kirada olan, kredi taksiti olan arkadaşlarımın durumu ne olacak? Bu adam bir şey yemeyecek mi, telefonla konuşmayacak mı, elektrik-su kullanmayacak mı? Geçen hafta markette bir yağ 49 liraydı, bugün 52 lira olmuş. Bir haftada gıdaya böyle zam geliyor, biz nasıl geçinelim?

"EYLEMLER DEVAM EDECEK"

Kendisi bekar olduğu için hayatını bir şekilde devam ettirebildiğini söyleyen başka bir işçi de “Ama benim de kredi kartı borcum var. Belediyede neredeyse bütün işçiler borçlu. Bankalara, eşe dosta, markete bakkala hep bir borçla ilerliyoruz. Hemen hemen her gün bir arkadaşım borç istiyor. Birçok arkadaş birbirine bu şekilde destek oluyor. Böyle adı konulmamış bir ağ var çünkü başka türlü dönmüyor” dedi.

Belediye yönetiminin işçilerin aynı haklarla devam etmesini istediğini ifade eden işçi, “Ben 3 yıldır burada çalışıyorum. Ülkenin durumu belli, dün aldığın şeyin fiyatıyla bugün aldığın şeyin fiyatı bir değil. Geçinemiyoruz artık bu maaşlarla, bunu da her fırsatta belediye yönetimine anlatıyoruz. Dosya herkesten geçiyor, belediye başkanının önüne gelince yere fırlatılıyor” diye konuştu.

KADROLU İŞÇİLERLE YEMEK FARKI: 18 TL-30 TL

Kadrolu işçilerle aralarında ciddi fark olduğu belirten işçi, “Biz şu an 18 lira yemek parası alıyoruz, kadrolu işçinin yemek parası 30 lira. Bu ayrım niye yapılıyor?” dedi.

Eylemlerin kararlılıkla süreceğini söyleyen işçi, “Bu işin artık dönüşü yok çünkü kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Kadrolu işçilerin de burada bize destek vermesini bekliyoruz çünkü yarın herhangi bir haksızlıkta biz de onların yanında olacağız” diye konuştu.

İŞÇİLER İŞ BIRAKMIŞTI

DİSK/Genel-İş Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, Şube Sekreteri Burak Ersin ve Şube Mali Sekreteri Uğur Burak, geçen hafta bir basın toplantısı yaparak süreçle ilgili bilgi vermişti. Açıklamada, daha önce yüzde 10 zam verebileceklerini sözlü olarak ifade eden belediye yönetiminin daha sonra bu teklifi de geri çekerek yüzde 3+3 zam teklifi verdikleri belirtildi. Daha sonra Belediye Başkanı Kadir Albayrak’la toplantı yapıldığını belirten Şube Başkanı Mesut Alak, “Sayın Başkan bizlere toplu iş sözleşmesi ile ilgili bugüne kadar yapılan oturumların, verilen sözlerin, anlaşmaya varılan maddelerin geçersiz olduğunu ve sözleşme kapsamında anlaşmaya varılan ücretlendirmeler ile ilgili nihai kararın kendi yetkisinde olduğunu söylemiş ve toplantı son bulmuştur” demişti.

Alak, kazanılmış haklarından taviz vermeyeceklerini ifade ederken işçiler 2 Aralık Çarşamba günü TESKİ’nin bütün işyerlerinde iş bırakmıştı.