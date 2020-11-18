Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçlarını açıkladı
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
2020-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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