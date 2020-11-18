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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçlarını açıkladı

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
18 Kasım 2020 Çarşamba 12:30

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

2020-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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