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Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ve Nakdi Ücret ödemeleri 4 Aralık'ta hesapta !

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ve Nakdi Ücret ödemeleri 4 Aralık'ta hesapta ! Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 4 Aralık'ta vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Nakdi ücret Desteği Nereden alınır

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ve Nakdi Ücret ödemeleri 4 Aralık'ta hesapta !
30 Kasım 2020 Pazartesi 13:12

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ve Nakdi Ücret  ödemeleri 4 Aralık'ta hesapta !

 Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta   Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 4 Aralık'ta vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

ÖDEMELER 4 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Ödemeler hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 4 Aralık'ta vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.

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