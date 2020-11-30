Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ve Nakdi Ücret ödemeleri 4 Aralık'ta hesapta ! Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 4 Aralık'ta vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Nakdi ücret Desteği Nereden alınır
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ve Nakdi Ücret ödemeleri 4 Aralık'ta hesapta !
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 4 Aralık'ta vatandaşların hesaplarına yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
ÖDEMELER 4 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Ödemeler hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 4 Aralık'ta vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.
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