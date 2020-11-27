Kamuda çalışanlar arasında da salgın alarm veriyor Kamuda Korkutan Salgın Paniği!

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken kamu kurumlarında yeterli önlem alınamıyor. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, kurumların ve birim amirlerinin keyfi tutumları nedeniyle genelge ve talimatlara uyulmadığını vurguladı.

Önlemler alınamadığı için salgının önüne geçilemediğine işaret eden sendika, üyelerinden kendilerine ulaşan bilgileri paylaştı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: “İşyerlerinde vaka sayılarının her gün arttığı, birimlerde birden fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği ve bu personelle yan yana çalışanların dahi temaslı olarak bildirilmediği ve karantina uygulanmadığı, filyasyon ekiplerinin çağrılarak test yaptırılmadığı, kronik hasta ve 60 yaş üstü personelin çalışmaya zorlandığı, uzaktan çalışma/dönüşümlü çalışma modellerine geçilmediği, sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı sendikamıza gelen şikâyetler arasında yer almaktadır.”

BES bütün kamu kurumlarında şu önlemlerin alınmasını da talep etti: “Hizmet binalarında kalabalık ortamların oluşmasını önlemek için dönüşümlü çalışmanın bakanlık ve bakanlıklara bağlı tüm birimlerde uygulanması, asgari seviyede personel bulundurulması. Yönetici pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmaları konusunda mağduriyet yaratılmasının engellenmesi. Engelli kamu çalışanları ile hamile ve süt izni kullanan kadın çalışanların idari izinli sayılmaları konusunda yeniden düzenleme yapılması. Uzaktan eğitim nedeniyle dönüşümlü ebeveyn izninin kamuda uygulanmasıyla ilgili tedbirlerin alınması.”