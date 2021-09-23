Kamuda Çalışan milyonlara Müjde! çalışana % 10 yıpranma payı müjdesi! Kamuda o çalışanlara yüzde 10 yıpranma müjdesi! İki bakanın katıldığı toplu sözleşme töreninde kamuda çalışan onbinlerce kişiye yüzde 10 yıpranma müjdesi geldi. Maaşlarda en düşük ücret en düşük memur maaşı olan 4.481TL'yi aşarak 5.000 TL oldu.

ki bakanın katıldığı toplu sözleşme töreninde kamuda çalışan onbinlerce kişiye yüzde 10 yıpranma müjdesi geldi. Maaşlarda en düşük ücret, en düşük memur maaşı olan 4.481TL'yi aşarak 5.000 TL oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’ne katıldı.

Türkiye’nin ilk toplu sözleşmesinden bugüne kadarki en başarılı toplu sözleşmeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetki ve görevle bu sözleşmeyi gerçekleştirme imkanı bulduk. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım; Türk Devleti emeğiyle beraberdir. Kamu çalışanlarıyla da kapsamlı bir sözleşme yaptık, orada da çok büyük kazanımlar elde edildi. Biz işçilerle yaptığımız sözleşmeyi bir anlamda kamu çalışanlarıyla da tahkim ederek ileri doğru bir adım attık.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Bu Yıl Sonunda Yüzde 10 Büyüyecek”

Türkiye'nin ekonomisiyle de hızla büyüdüğünü söyleyen Bilgin, "Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü. Efendim 'baz etkisiymiş', birtakım adamlar birtakım hikayeler yazmaya çalışıyorlar. Bu olayı küçültmek için uğraşıyorlar. Sözüm ona bunlar içinde iktisatçılar da var. Evet baz etkisi vardır ama baz etkisini nasıl hesap edecekler. Ben onlara şimdiden buradan söylüyorum, bu yıl sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecek. Türkiye'nin bu büyüme gücü nereden geliyor, üretiminden geliyor. Türkiye, çelik, cevher üretiyor, otomotiv sanayinde çok önemli üretimler gerçekleştiriyor. Her sektörde inanılmaz üretim öyküleri yazıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin, "Türkiye büyüyor da bizim cebimize yansıyor mu?" eleştirilerine ise "Yansıyor. Türkiye'nin işçilerinin cebine, sağlık sistemine, tüketim tarzına, eğitimine yansıyor. Türkiye, çok şükür birçok sorunla baş ederek, bu sorunları aşarak yoluna devam ediyor" yanıtını verdi.

“KAMUDA HİÇBİR İŞÇİ ARTIK ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMIYOR"

Bakan Bilgin, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli göstergesinin ihracat olduğunu ve 200 milyar doları aşan bir ihracatın gerçekleştirildiğini kaydetti. Türkiye'nin gücüne, işçisinin emeğine güvenip inandıklarını belirten Bilgin, sosyal devletin de ürettiği refahı çalışanlarıyla paylaşarak daha fazla güçleneceğini sözlerine ekledi.

Bilgin, "Biz bugün gururla, alnımız ak çıkıp sizlerle bu sözleşmeyle en düşük ücret alan işçilere 400 lira seyyanen zam yaptıysak bu gücümüzden alarak bunu yaptık. Kamuda çalışan hiçbir işçi artık asgari ücretle çalışmıyor. Bu bizim yaptığımız sözleşmenin neticesi, 4 bin 100 liranın üzerine çıkardık. Dolayısıyla diğer artırımları, yüzdeleri hesap ettiğimiz zaman yaklaşık yüzde 35'in üzerinde bir artış oranına ulaştık” ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DA TÖRENDE KONUŞTU

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Bilgin’in çalışma hayatındaki tecrübesi, ilim hayatındaki yol göstericiliğiyle her zaman kendilerine örnek olduğunun altını çizerek çalışma hayatına dinamizm getirdiğini ve AFAD, il özel idareleri ve il özel idarelerine bağlı şirketlerin çalışanları ile imzalanan sözleşmeye olumlu katkılarından dolayı teşekkür etti.

“İKRAMİYELERİ İLE BERABER AYDA BRÜT 7.000 TL”

Sözleşmenin hem kurumlarına hem de çalışma hayatına hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, “Sayın Bakanımız da biz de emekten yanayız. Emeğin ve işgücünün hakkını verirseniz rahmet ve bereketin çok daha fazla olacağına inanan bir anlayışın temsilcileriyiz.

MAAŞLAR NET 5.000 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Brüt 4 bin 820 TL, ikramiyeleri ile beraber ayda 7 bin TL, net 5 bin TL’nin de üzerinde olan bir ücretle yüzde 26 artış ve sağlanan birçok sosyal haklardan da çok memnunuz. Çalışanlarımızın huzurlu olması bizim açımızdan fevkalade önemlidir.

YÜZDE 10 YIPRANMA PAYI MÜJDESİ!

Yüzde 10 yıpranma payı da var o da bizim açımızdan çok iyi bir netice. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha iyi olacaktır. Ülkemiz büyüyor, devletimiz ve milletimiz zenginleşiyor daha da güçlü bir noktaya ulaşacağız. İnşallah 2023’ü de 2053’ü de 2071’i de gerek kendi coğrafyasında gerek dünyada parlayan yıldız Türkiye olarak hep birlikte yarınlara taşıyacağız ” diye konuştu.