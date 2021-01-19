Kamu işçisine en düşük 1.101 TL ikramiye müjdesi! Kamu işçilerine en düşük 1.101 TL ikramiye geliyor! İkramiyeler Hangi tarihte ödenecek
Kamu işçisine en düşük 1.101 TL ikramiye müjdesi!
Kamu işçisine en düşük 1.101 TL ikramiye müjdesi! Kamu işçilerine en düşük 1.101 TL ikramiye geliyor! İkramiyeler Hangi tarihte ödenecek
2021 yılının ilave tediye yani ikramiye tarihleri açıklanmıştı. Kamuda çalışan işçilerin yılki ikramiyelerinin ilk yarısı 29 Ocak’ta ödenecek. En düşük ödeme 1.101 TL olacak.
TOPLU SÖZLEŞME BEKLENİYOR
4/D'li sürekli işçilerin toplu sözleşme sürecinin Haziran-Temmuz ayları gibi netleşmesi beklenirken ilave tediye tarihleri ise Resmi Gazete'de 31 Aralık 2020 tarihinde açıklandı.
İLK TAKSİT 29 OCAK 2021 TARİHİNDE
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.
MADEN İŞÇİLERİ FARKLI
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
KİM NE KADAR İLAVE TEDİYE ALACAK?
Brüt ücretlere göre13 gülük ilave tediye ödemeleri (Gelir vergisi %15) yaklaşık şöyle olacak;
|BRÜT ÜCRET
|13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI(Net ele geçen)
|3.577.50 TL (Asgari Ücret)
|1.101.97 TL
|3.700 TL
|1.146.24 TL
|4.000.00 TL
|1.239.18 TL
|4.250.00 TL
|1.316.63 TL
|4.500.00 TL
|1.394.07 TL
|5.000.00 TL
|1.548.97 TL
|5.250.00 TL
|1.626.42TL
|5.500.00 TL
|1.703.87 TL
|6.000.00 TL
|1.858.77 TL
|6.500.00 TL
|2.013.66 TL
|7.000.00 TL
|2.168.56 TL
|7.500.00 TL
|2.323.46 TL
|8.000.00 TL
|2.478.35 TL
Vergi dilimi %15 olarak hesaplanmıştır
*İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir
İşte Resmi Gazete'de yer alan karar;