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Kamu işçilerine ikramiye müjdesi! İşte ödeme tablosu İşte Detaylar Kamu saati

Kamu işçilerinin ikramiyeleri yattı! Kim ne kadar alacak?

Kamu işçilerine ikramiye müjdesi! İşte ödeme tablosu İşte Detaylar Kamu saati
12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:16

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1. ilave tediye ödemelerinden sonra işçiler 2021 yılı 2. taksit tediye ödemeleri bugün yapıldı.

4 TAKSİTTE ÖDENİYOR

52 günlük ilave tediyeler 4 eşit taksitte ödeniyor. 2021 yılına ait ilave tediye ödemeleri taşrondan kadroya geçen sürekli işçileride kapsıyor. Fakat yaklaşık 450 bin civarındaki belediye şirketlerine geçen işçileri ise kapsamıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

İlave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021,

Diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine,

Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verilmişti.

KİM NE KADAR İLAVE TEDİYE ALACAK?

Brüt ücretlere göre13 gülük ilave tediye ödemeleri (Gelir vergisi %15) yaklaşık şöyle olacak;

BRÜT ÜCRET 13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI(Net ele geçen)
3.577.50 TL (Asgari Ücret) 1.101.97 TL
3.700 TL 1.146.24 TL
4.000.00 TL 1.239.18 TL
4.250.00 TL 1.316.63 TL
4.500.00 TL 1.394.07 TL
5.000.00 TL 1.548.97 TL
5.250.00 TL 1.626.42TL
5.500.00 TL 1.703.87 TL
6.000.00 TL 1.858.77 TL
6.500.00 TL 2.013.66 TL
7.000.00 TL 2.168.56 TL
7.500.00 TL 2.323.46 TL
8.000.00 TL 2.478.35 TL

Vergi dilimi %15 olarak hesaplanmıştır

*İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir


Kaynak: Kamu Saati Özel
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