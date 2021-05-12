Kamu işçilerine ikramiye müjdesi! İşte ödeme tablosu İşte Detaylar Kamu saati

Samsun'da bir avukatın gece yarısı sokak ortasında ‘uyuşturucu tacirlerini şikayet ettiği’ gerekçesiyle saldırıya uğramasının cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Öldüresiye darp edilerek yaralanan avukat, uyuşturucu ticareti yapanları polise şikayet ettiği için saldırıya uğradığını ve can güvenliğinin bulunmadığını belirterek yardım istedi.