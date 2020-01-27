Kamu Çalışanlarına Büyük Müjde ilave ikramiye tarihi Açıklandı! işçi ikramiye ödeme tarihi belli oldu hangi işçilere ikramiye verilecek detaylar...

Kamu Çalışanlarına Büyük Müjde ilave ikramiye tarihi Açıklandı!

Kamu Çalışanlarına Büyük Müjde ilave ikramiye tarihi Açıklandı! işçi ikramiye ödeme tarihi belli oldu hangi işçilere ikramiye verilecek detaylar...

Resmi gazete kararı ile müjde açıklandı ;

Resmi Gazete'nin 25 ocak tarihli sayılı kararında duyurulan ikramiye tediye kararnamesi vasıtasıyla ilave tediyelerin ilk yarısı 31/1/2020 Cuma günü diğer kalan kısmı ise 22/5/22020 tarihli olarak çalışan hesaplarına geçirilecek

25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmi Gazete Sayı : 31019

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2061

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamı gereğince şirketlerde çalışan işçilere 2020 senesi , mezkür Kanunun 1 inci maddesi kapsamı gereğince yapılacak ilave ödemenin ilk yarısının 31/1/2020, diğer kısmı ise 22/5/2020 tarihinde ödeneklerin verilmesine ,

2- Söz konusuhalen görevi başında olan personelden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde görevli personellere 2020 senesinde , aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave ödemenin bütününün 23/12/2020 tarihinde verilmesine ,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamı gereğince karar verilmiştir.

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