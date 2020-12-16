Kamu çalışanına işkence gibi ceza: 500 defa yazdırdı Kamu çalışanına işkence gibi ceza: 500 defa aynı cümleyi yazdırdı Kumluca Devlet Hastanesi'nde başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası

Kamu çalışanına işkence gibi ceza: 500 defa yazdırdı

Kamu çalışanına işkence gibi ceza: 500 defa yazdırdı Kamu çalışanına işkence gibi ceza: 500 defa aynı cümleyi yazdırdı

Kumluca Devlet Hastanesi'nde başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın hastanede görevli bir hemşireye 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdırdığı iddiası tepki çekti.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın bir hemşireye 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdırdığı iddia edildi.

Saglikpersonelihaber.net’te yer alan habere göre Başhekim Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti. Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dedi.

Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, A4 kağıdına 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrakı kayıttan geçiremediği iddia edildi.

SES'TEN BÜYÜK TEPKİ

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, olay üzerine bir açıklama yaptı. "İnsan onuruna ve meslek etiğine yakışmayan bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, "Yıllarca iş yerlerimizde uygulanan mobbinglerin bir başka versiyonuyla karşı karşıyayız. Dün olduğu gibi bundan sonrada sağlık emekçilerinin emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbinglerin karşında durmaya devam edeceğiz. Sağlık emekçilerinin onurunu hiçe sayanlar hakkında gereken neyse derhal yapılmalıdır. Sürecin takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

CHP'DEN 'DERHAL SORUŞTURMA' ÇAĞRISI

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, olaya ilişkin sosyal medya hesabından "İnsan onuruna yakışmayan bu uygulamayı yapan Başhekim hakkında derhal soruşturma başlatılarak gerekli cezanın verilmesi gerekmektedir." çağrısı yaptı. CHP'li vekil, "Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarına yapılan mobing ve hak ihlallerinin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.