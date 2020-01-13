Kadro Alan Taşeron Ne  Zaman İkramiyelerini Alacak?

Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde görev alan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme (İlave tediye) yılda 4 eşit taksitte yapılıyor.

TAŞERONDAN KAMUYA GEÇİRİLEN İŞÇİLER

696 sayılı KHK ile taşeron şirketlerden genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde bu sene 52 günlük ilave ikramiye alacaklar.

BU AY İKRAMİYE AYI

696 sayılı KHK ile taşeron kurumlardan genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere YHK toplu iş sözleşmesi gereğince Ocak ayında 5 günlük ikramiye verilecektir.

Genel idarelerde kadroya alınan 4/D'li devamlı işçilere ilave ödemelerinin ilk taksit ödemesinin yapılışı bu ay olacak bekleniyor. Belediye kurumlarının geçen işçilerin 5 günlük ikramiye ödemeleri ise Nisan ayında yapılacak.

---*52 günlük ilave tediyelerin 1. taksit ödeme tarihleri adına Cumhurbaşkanı Kararı beklenecek. Son 17 yılda takviye ödemelerinin ilk taksit ödemeleri Ocak ayında yapıldı. Kime ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLER

Sürekli işçi kadrosuna yerleştirilen çalışanlar yıl içerisinde toplam 10 günlük ikramiye verilecek . İki eşit taksitte ödenen ikramiyerin ilk ödemesi bu ay verilecek. Toplu İş Sözleşmesinde bulunan hükümler şöyle;

İkramiye(4/D'li sürekli işçiler):

İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ NİSAN AYINDA

Belediye şirket işçiliğine yerleşmiş olan kişilere ise ilk ikramiye Nisan ayında verilecek.

İkramiye(Belediye şirket işçileri):

İşçilere Ekim ve Nisan aylarında 5'er günlük olmak üzere senede toplam olarak 10 günlük (5x2=10) ücretleri kadar ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir seneden az olması halindede çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

2019 YILI İLAVE TEDİYE TARİHLERİ

YIL 1. TAKSİT 2. TAKSİT 3. TAKSİT 4. TAKSİT 2019 31/01/2019 31/05/2019 09/08/2019 13/12/2019

GEÇMİŞ YILLARDAKİ İLAVE ÖDEMELERİ TARİHLERİ..

BU AY CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI BEKLENİYOR

İşçilerin ilave yapılacak ödemelerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1.ayında verilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

5 GÜNLÜK İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Taşeron bir kurumdan genel idarelerde kadroya alınan işçilerin 5 günlük ikramiyeleri toplu iş sözleşmesi şartınca Ocak ayında yatırılıyor. İşçilerin yeni zamlı maaşlarını hesaplayan birimler yeni ücret üzerinden ikramiyeleri derhal yapıp ödeyebilecekler.