Kadro alan taşeron Çalışana Sağlık Bakanlığı'ndan yeni iş sözleşmesi şoku!

Kadro alan taşeron Çalışana Sağlık Bakanlığı'ndan yeni iş sözleşmesi şoku!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Genel Müdürlüğünce çarpıcı bir duyuru yayımladı, bakanlık bünyesinde çalışmakta olan hastanelerde görev alan kadro alan ve alamayan taşeron işçilerle ilgili kritik bir yazı açıklamıştı . İki nüshalık uyarı metninde , görevlerini tam anlamıyla yerine getirmeyen işçilerin iş akitlerinin fesh edileceği kaydedilmişti.

SENDİKA DERHAL HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası yeni anlaşmaya varılmak istenen "BelirsizSüreli İş Sözleşmesi" için üyelerine ve sağlık çalışanalarına uyarıda bulunarak anlaşma yapılması için zorlanan anlaşma sayfasına “her türlü yasal haklarım gizlidir, tarafıma tebliğ edilen yazıdaki aleyhime bulunan konuları kesinlikle kabul etmiyorum” ifadeleri eklenerek imzalanmasını istedi.

TAŞERONDAN GEÇEN İŞÇİLER İÇİN NE DEĞİŞTİ?

TSİ Sendikası Hukuk Müşaviri Av.Kadir Atıcı'nın ilgi çekici uyarıları sözleri Sosyal medyada çalkalandı!

"696 Numaraı KHK ile kadroya geçirilmiş olan bütün çalışma arkadaşlarım zaten mecburi şekilde kişisel sözleşme imzaladılar. İlk sözleşmenin ekinde ceza cetveli de var. bu ek madde değişikliği nasıl ? Bu madde farklılığı , personel sayısı azaldı ve yer değişikliği ve görev değişikliği yapabilme yetkisi tanıyor , işyeri yetkilisine hatta görevli şahsa iki satır tutanak yazılması ile kanunun çiğnemiş önüne geçerek işe son verme hakkı tanınmış oluyor üstelik tazminatsız şekilde.

Görev iyi ve gerektiği şekilde yapılmıyorsa zaten önceki ceza cetvelinde karşılığı mevcut , kanunda karşılığı var. Ama ceza cetvelinde yazılan cezalar aşamalı şekilde , yeni değişiklikte de ise doğrudan fesih. Bu bir sözleşme ise iki tarafın ortak iradesi mevcut şekilde olursa değişir. Ama burada mecbur tutuluyor.

Hiç kimse rızası dışında belirsiz sözleşmesi devam ederken baskı ve mobbing ile imza atmaya mecbur bırakılamaz. 4857 sayılı iş kanunu 22.madde şöyle der , iş şartlarında yapılmak istenen değişikliği işçi 6 gün içerisinde yazılı şekilde kabul etmez ise bu farklılık işçiyi ilgilendirmez, der. Artık haklarınızdan haberdar olsanız sahip çıksanız korusanız diyorum. Hukuk çatısı altında sözleşme çerçevesinde haklarınıza sahip çıkın, hakkınızı arayın, olduğu kadarını bari kollayın . Unutmayın, siz yoksanız işyeri olmaz, işveren olamaz, sendika olmaz. Sorunlarla uğraşmaktan sıyrılın hakkımızı aramaya süre kalmıyor. “Keşke”leriniz yerine hep “iyiki”leriniz olsun inşallah.

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