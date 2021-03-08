Kadınlar ikinci evlilikte de tazminat alabilir mi?

Kadın çalışanlar evlilik sonrası 1 yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirler. Aynı şekilde ikinci kez evlendiklerinde de işinden ayrılıp tazminatını alabilir.

Eşimden 6 ay önce boşanmıştım şimdi tekrar nikah kıydık. İkinci nikahı kıydığımız için tazminat alabilir mi?

Kadın çalışanlar evlilik sonrası 1 yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirler. Eşiniz daha önce bu şekilde kıdem tazminatı talep ettiyse de, etmediyse de ikinci kez nikah kıyılması halinde de kıdem tazminatı alınabilir.

Ancak boşandığı eşiyle yeniden evlenen ve bu nedenle kıdem tazminatı talep eden işçinin durumuyla ilgili Yargıtay bazı durumlarda hakkın kötüye kullanılması ve iyi niyet olmaması yönünde kararlar vermektedir.

Dolaysıyla bu kapsamda yapılan ikinci evliliklerde kıdem tazminatı alma konusunda bazı sıkıntılar yaşanabilir.