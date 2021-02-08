Kaç Defa Kıdem Tazminatı Alınabilir? Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için kritik karar! SGK yazısıyla kaç kez kıdem tazminatı alınacağını Yargıtay karara bağladı!

SGK yazısıyla kaç kez kıdem tazminatı alınacağını Yargıtay karara bağladı!

Kıdem tazminatı bütün işçiler için hayati öneme sahip bulunmaktadır. Keza bu tazminat belki de işçinin hayatı boyunca eline tek seferde geçen en büyük toplu para niteliğindedir.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir.

Ayrıca;

--İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olması veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

--Kadının evlenmesi hâlinde 1 yıl içinde işten ayrılması,

--İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

--İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi ve

--Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma ile işçinin ölümü, hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

Görüldüğü üzere işçilerin genel olarak istifa ederek kıdem tazminatı almaları ancak sınırlı hâllerde mümkündür. Yaş hariç emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan alacakları “kıdem tazminatı alabilir” yazısını ibraz edip bu nedenle istifa etmeleri hâlinde kıdem tazminatı alabilmektedir.

SGK’dan alınan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı ile işçi kaç kez istifa edip tazminat alabilir? Bu sorunun cevabı Yargıtay hiçbir duraksamaya mahal vermeyecek şekilde karara bağladı.



İşveren tazminatın iadesi için dava açtı



İşçi 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını fazlasıyla yerine getirdiğini SGK’dan aldığı “kıdem tazminatı alabilir” yazısıyla işverene ibraz ederek işverenden kıdem tazminatını alarak hemen başka bir işyerinde çalışmaya başlamıştır.

İşveren şirket tazminat ödediği işçinin daha önceden de yaş dışındaki şartları yerine getirmesi üzerine emeklilik nedeni ile ayrılıp kıdem tazminatı aldığını öğrenmesi üzerine ödediği kıdem tazminatının işçiden geri alınması için dava açmıştır.



Yerel Mahkeme: İade edilmez…



Yerel mahkeme, işçinin emeklilik sebebiyle işten ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmasının, çalışma hakkının Anayasal bir hak olduğu gerekçesiyle hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği, davalının emeklilik hakkını kullanarak iş yerinden ayrıldığı bu nedenle işverence ödenen kıdem tazminatının geri istenemeyeceği, gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.



Yargıtay: İşçi bir kez bu hakkı kullanabilir!



Davacı şirket yerel mahkeme kararını temyize götürmüştür. İşçinin daha önceden de işten ayrıldığını ve ayrıca önce çalıştığı iş yerinde de aynı sebeple ayrılıp kıdem tazminatı aldığını ileri sürerek ödedikleri kıdem tazminatının iadesini talep etmiştir. Ayrıca bu iddiasına dayanak olarak bir kısım yazışmalar ve davacının daha önce çalıştığı belirtilen ...San. Ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından verilen yazıyı sunmuştur.

Bunun üzerine Yargıtay, yerel mahkeme kararının eksik incelemeye dayandığını keza normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik şartlarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkının bir kez kullanılabilecek haklardan olduğuna dair karar vermiştir.

Kararın devamında ise işçi bu hakkı bir kez kullandığında bir sonraki çalışma dönemi için bu düzenlemelere dayanarak tekrar kıdem tazminatı talep etmeyeceğini hükme bağlanmıştır.

Lafın özü; SGK’dan alınan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı ile işçiler sadece bir kez kıdem tazminatı alabileceklerdir. Bunun bilincinde olmayan işçiler hem tazminatından hem de işinden olacaktır.