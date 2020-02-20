İzmir'de Devlet Kurumunda Şubat Ayı Maaşları Çalındı !

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu na ait bütün çalışanların barınmakta olduğu kurum her ayın 15 i itibariyle maaş ödemelerini yapıyor ve şuana kadar herhangi maaş gecikmesi vs yaşanmamıştı ve çalışanlarının şubat ayı maaşları kurumun mutemedi tarafından çalındığıı kurum içi araştırma neticesinde ortaya çıkmış oldu

Uzman çavuş olarak görev almakta olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanan mutemet Y.Y. yaklaşık olarak 101 kişi olarak ekibe aittir 700 bin lirayı geçen maaş miktarları kişisel hesabına aktararak yok oldu. Koro Müdürü Ayşem Ü. G.'e ait e-imza şifresini kullanarak tüm parayı kendi hesabına devretmiştir Y., daha önce İzmir 1 No'lu Koruma Kurulu'nda iş yaparken de benzer davranışları olmuştur kurumdan da bu tarz çirkin davranışları kaynaklı gönderildiğine değinildi

Güvenç'in de maaşının yatmadığı ortaya çıkınca dolandırıldıkların düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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