İşveren Hastalanan veya Rapor Alan İşçiyi İşten Çıkarabilir mi ?

İşverenin hastalanan veya istirahat (rapor) alan işçiyi hangi hallerde işten çıkarabileceği, işverenin ne zaman fesih hakkı doğacağı 4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinin “I- Sağlık sebepleri” başlıklı alt maddesinde düzenlenmiştir. Madde uyarınca işveren belirli veya belirsiz iş sözleşmesini aşağıda belirtilen hallerde feshedebilir.

Yine hemen hemen bütün işçiler tarafından en çok merak edilenlerin başında gelen işçi istirahat raporlu iken işveren tarafından işten atılabilir mi çıkarılabilir mi sorusu oldu.

Konuyu Kanuni yönden ele alacak olursak işveren hastalığı veya istirahat raporu olan çalışanını hangi hallerde haklı ve haksız neden ile işten çıkaracağı ne zaman iş akdinin feshi edebileceği ve kanun işverene vermiş olduğu işveren haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 maddesinin sağlık sebepleri başlat maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda belirtilen maddede işveren belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesini aşağıdaki belirtilen hallerde feshedilebilir

-işveren işçiyi işten çıkarma Hakkı işçi herhangi bir hastalığa tutulduğu ve tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışması sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işveren işçiyi işten çıkarabilir

-işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan davranışlarından yaşayışından alkol ve uyuşturucu maddeye düşüklüğünden herhangi bir hastalığa veya engeli yakalanması durumunda ve bu sebeplerden dolayı işlerinde yapılacağı devamsızlık süresi ardı ardına 3 iş günü veya bir ayda 5 günden fazla sürmesi yani işçinin istirahat raporsuz olarak ardı ardına peş peşe 3 iş günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla ise gelmemesi halinde işveren işçiyi tazmnatsız işten çıkarabilir iş akdinin haklı nedenle feshi sayabilir.

işveren rapor alan işçiyi işten çıkarma Hakkı şu şekilde açıklanabilir

yukarıda belirttiğimiz haller dışında işçinin hastalık doğum gebelik trafik kazası hallerinde istirahat raporu kullanması dolayısıyla da işe gelmeme sebebiyle işveren için iş sözleşmesinin fesih yani işçiyi işten çıkarma Hakkı istirahat rapor süresinin işçinin işyerinde çalışma süresine göre iş kanunu 17. Maddesinde belirtilmiştir yani bunu daha çok açacak olursak

- işçinin işyerinde Çalışma Süresi kıdemi 6 aydan az ise 8 haftaya kadar rapor alabilir 8 haftadan daa fazla Rapor alırsa işveren işten çıkarabilir

- işçinin işyerinde Çalışma Süresi kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan işçi için 10 haftaya kadar rapor alabilir 10 haftadan daa fazla Rapor alırsa işveren işten çıkarabilir

- işçinin işyerinde Çalışma Süresi kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçinin 12 haftaya kadar rapor alabilir 12 haftadan daa fazla Rapor alırsa işveren işten çıkarabilir

- işçinin işyerinde Çalışma Süresi kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçinin 14 haftaya kadar rapor alabilir 14 haftadan daa fazla Rapor alırsa işveren işten çıkarabilir

Yukarıda belitilen sürelere uyulmaması halinde işverenin sözleşmeyi feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar buradaki kıdemden kastedilen işçinin işe girdiği tarihten itibaren geçen süredir

Öte yandan yukarıda belirtilen kıdem yani işçinin işyerinde Çalışma Süreleri kesintisiz olmalıdır. Kanunda bu stratejilerin kesintisiz olması gerektiğine dair herhangi bir açıklamaya bulunmamasına rağmen Yargıtay kararlarında da bu istirahat surelerin kesintisiz olması gerekmektedir 9 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede Yargıtay içtihadi birleştirme hukuk genel kurulu kararlarında huysuz çok açık olarak belirtilmiştir yine aynı durumdan bakacak olursak bir başka deyişle yine aynı maddede belirtilen

-Doğum ve gebelik hallerinde yukarıda belirtilen süreleri İş kanunu 74 maddesi sürenin bitiminde başlar yarın kadın işçilerin doğumdan önceki 8 doğumdan sonraki 8 hafta sürer için çoğul gebelik halinde ise doğumdan önce 10 doğumdan sonra 8 hafta süreler için aldıkları raporlar e-rapor sürelerine dahil edilmez

İşveren Yukarıdaki Şartlara Uysa Bile Kıdem Tazminatı Ödemek Zorundadır

İşveren yukarıdaki şartlara ve sürelere uysa bile işçi işten çıkardığı zaman kıdem tazminatı ödemek zorundadır İş kanunu 5 madde uyarınca işverenin işçiyi işten çıkarma Hakkı vermek olsa bile bu hakka dayanarak işten çıkarılan işçi eğer iş yerinde bir yılını doldurmuşsa işveren tarafından çalışana tüm çalışma süresi ne ait kıdem tazminatlarını ödemek zorundadır Ayrıca şöyle bir durum var işçi rapordan dolayı çıkarılırsa kıdem tazmnatı alır, ihbar tazminatı kesinlikle alamaz işe iade talebinde bulunamaz

İşçi İhbar Tazminatı Alamaz – İşe İade Talebinde Bulunamaz

Yukarıda belırtılen şartlara uyarak işten çıkarılacak işçiye işveren kıdem tazminatını öder ihbar tazminat ödemek veya ihbar süresinde olmasını beklemek zorunda değildir Çünkü bu madde işverene işçi ihbarsız işten çıkarma Hakkı vermektedir aynı şekilde maddeye uygun olarak maddede belirtilen sürelere uyarak sağlık sebeple işten çıkan işçiye mahkemede işe iade talebinde bulunamaz.

İşveren Yukarıdaki Şartlara Uymadan İşçiyi İşten Çıkarırsa Ne Olur ?

işveren hastalanan veya rapor alan işçiyi yukarıda belirtilen süreler beklemeden yani haklı nedenle fesih hakkı doğmadan işçiyi işten çıkarırsa bu durumda işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda olduğu gibi ayrıca işçi eğer iş yerinde birinin doldurmazsa işveren işveren tüm çalışmasına kıdem tazminatında ödemek zorundadır Ayrıca işyerinde 30 veya daha fazla çalışan varsa işten çıkarılan işçi en az 6 aydır o işyerinde çalışıyorsa işe iade başvurusunda bulunabilir işyerinde 30 dan az çalışan varsa işçi işveren hakkında kötü niyet tazminatı davası açabilir sağlık nedeniyle işten çıkarılan işçi işsizlik maaşı alabilir sağlık nedeniyle yukarıda belirtilen kıdem süresine uyup işveren tarafından haklı nedenle fesih edilmiş sözleşmede kıdem tazminatı alan işçi İş çıkışında da İŞKUR'a başvuran işsizlik ödeneğini alabilir Bir diğer konu olan raporluyken işten çıkan işçinin rapor parası alıp almayacağı suçlu ise raporluyken işten çıkarılan işçi rapor parası alabilir mi açıklanmıştır