İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?

Devletten dev sürekli işçi alımı ilanı. 1.063 sürekli işçi alımı ilanları yayınlandı. İşte o kurumlar ve kadro detayları....
bir okurumuzun sorusunun üzerine araştırdık soru şöyle; Kamu da daimi işçi iken 09.07.19 tarinde istifa ettim. Şimdi geri dönmek istiyorum ama mümkün mü? Mümkünse bana yol göstere bilirmisiniz.
Cevap
Kamuda çalışanların istifa ettikleri görevlerine sınavsız dönüşleri mevzuatta düzenlendiyse mümkün olmakta. Örnek, memurlar için 657 sayılı DMK 92. Madde.
Ancak aynı durum işçiler için geçerli değildir. Mevzuat olmadığından kamuda sürekli işçiyken istifa edenlerin sınavsız şekilde görevlerine dönüşü mümkün değildir.
Bunların ilk defa işe giriş sınavlarıyla görevlerine dönebileceklerini düşünüyoruz.
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