 İşten çıkarma yasağı Yeni yılda  bitiyor Mu? İşte Son Süre

İşten çıkarma yasağı 2021'de bitiyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi döneminde oluşan zorlu ekonomik koşullar nedeniyle işletmelere işçi çıkarma yasağı getirildi. İşçi ve işverenler uzun zamandır işten çıkarma yasağıyla ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. İşten çıkarma yasağı kapsamında milyonlarca çalışanın hakları göz önüne alınarak iş sözleşmesini feshetme yetkisi sadece işçi tarafında devam etmesi olarak belirlendi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

FESİH YASAĞI NEDİR?

Fesih yasağı, pandemi nedeniyle çalışanların hakkını korumak adına çıkarılmış içten çıkarma kısıtlamasıdır. İş sözleşmesinin feshetme yetkisi yalnızca çalışan tarafından devam etmesi olarak kararlaştırıldı.

Söz konusu metne gre, 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlandı.

İş Kanunu Madde 25/ll'de düzenlenen İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları fesih yasağının dışında durdurulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebi ile işçisini işten çıkarabilir.

Belirli süreli iş yada hizmet sözleşmelerinden sürede sona gelinmesi, iş yerinin herhangi bir sebep ile kapanması ve faaliyetinin bitmesi, ilgili mevzuata göre gerçekleştirilen bütün hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri fesih yasağının istisnaları arasında yer almaktadır.