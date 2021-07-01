İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği bugun itibariyle sona erdi!1 Temmuz itibariyle, çalışma hayatında da önemli değişiklikler hayata geçti. Bunların başında işten çıkarma yasağının ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi geliyor.

toplam 15 aydır uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ve ücretsiz izin- işten çıkarma yasağı sonlandırıldı. 2.1 milyon kişi bu düzenlemelerden yararlanıyordu.

Koronavirüs salgının geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’de de görülmesi üzerine, kısa çalışma uygulamasından yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı. Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle bu düzenlemenin 2021 Haziran sonuna kadar yürürlükte kalabilmesine olanak sağlanmıştı. Bu yıl mart ayı sonunda kısa çalışma uygulamasının bitirilmesine karar verilirken, 17 günlük tam kapanmaya geçilmesinin ardından, kısa çalışma uygulaması nisan ayında tekrar devreye alınmıştı.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun verilerine göre, mayıs ayı itibariyle 1 milyon 176 bin 817 kişi kısa çalışma üzerinden ücretini alıyor. Kısa çalışma düzenlemesinin yanı sıra, pandemi önlemleri kapsamında işten çıkarma yasağı da bulunuyor. Ancak sınırlı hallerde işten çıkarma yapılabilirken, işverenin de çalışanı ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Yapılan yasal düzenlemelere göre, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara, İşsizlik Sigortası Fonu’dan aylık bin 500 TL destek veriliyor. Birbiriyle paralel yürüyen bu iki düzenlemenin de süresi dün bitti.

Böylece Mayıs ayı itibariyle ücretsiz izinde olan 996 bin 727 kişi için de yeni bir dönem başlayacak. Bu kişiler bugün itibariyle tekrar işbaşı yapacak veya işten çıkarma yasağı kalktığı için işten çıkarılmaları gündeme gelebilecek.