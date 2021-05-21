İşte milyonlarca memuru ilgilendiren izin kararı

Danıştay, kamu çalışanlarının saatlik izinlerinin toplanarak yıllık izinden düşülmesi düzenlemesini hukuka uygun bulmadı ve iptal etti.

SÜREÇ YÖNERGE İLE BAŞLADI

Kamu personelini yakından ilgilendiren süreç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) izin yönergesi ile başladı. TÜİK, “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı 8 saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür” düzenlemesi getirdi. Bu düzenlemeye karşı Türk Büro-Sen, iptal istemiyle dava açtı.

KAMUDA 'SAATLİK İZİN' MEVZUATTA YOK

Danıştay 12. Dairesi, Devlet Memurları Yasası’nda sayılan izin halleri arasında “saatlik izin” ya da “idari izin” diye adlandırılan bir izin türüne yer verilmediğine dikkat çekti. Daire, mazeret izinlerinin de türüne göre “gün” ya da “hafta” olarak kullandırıldığını vurguladı. Daire, saatlik iznin toplanarak yıllık izinden düşülebilmesine olanak tanıyan bir düzenleme bulunmadığını belirterek kararı iptal etti.

TÜRK BÜRO SEN DAVA AÇTI

Türk Büro Sen tarafından "25.02.2021 tarih ve 295 sayılı Olur ile yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesinin “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” düzenlemesine yer veren 26. Maddesinin iptali talebiyle dava açılmıştır.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Danıştay 12. Dairesi 12.03.2019 tarih, 2018/4539 E. ve 2019/1783 K. sayılı kararıyla “Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında, yıllık izinden düşülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayılmış olması karşısında, alt derece bir düzenleme olan Yönerge ile yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik iznin de bu sürelere eklenebilmesine, normlar hiyerarşisi kuralı uyarınca hukuken imkan bulunmadığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle düzenlemenin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZDE KESİN KARAR VERİLDİ

Davalı idare, işbu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ve kararın bozulmasını talep etmiş ise de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22.10.2020 tarih, 2019/2847 E. ve 2020/1945 K. sayılı kararı ile Danıştay 12. Dairesinin temyize konu kararının ONANMASINA kesin olarak karar vermiştir.

İşte o karar;