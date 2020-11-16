İşte 4/D'de alınan maaş! 1 Kasım milat olacaktı 4/D'de 1 Kasım milat olacaktı! İşte aldıkları maaş

İşte 4/D'de alınan maaş! 1 Kasım milat olacaktı

İşte 4/D'de alınan maaş! 1 Kasım milat olacaktı 4/D'de 1 Kasım milat olacaktı! İşte aldıkları maaş

Kadroya geçen 4/D'li işçiler için 1 Kasım milat olacaktı! Fakat son gelen haberler ve bu ay aldıkları maaşa işçiler sitem etti. İki yılı aşkın süredir serbest toplu sözleşme bekleyen işçiler Bakanlıkların yazısı ve sendikaların aralarındaki üye değişimleri derken maaşlar yine aynı kaldı. İşte detaylar...

SENDİKALARA SİTEM

4/D'li işçilerden sendikalara sitem geldi. YHK'nın toplu iş sözleşmesi hükümleri geçtiğimiz ay sona erdi ve çalışanlar geçen iki yılda uğradıkları maddi ve sosyal kayıplarının telafisini beklerken bugün yatan maaşlarla sitem dolu ifadeler paylaşıldı.

BAKANLIKTAN ÜCRET ARTIŞINDA ÜZEN YAZI

Çalışanlar paylaşımda kadro geçişi sonrası milat beklerken sendikalardan umduklarını bulamadıklarını belirttiler. En son Sağlık Bakanlığı 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçiler için Toplu Sözleşmeye geçiş hükümleri konulu yazı yayımlamış ve işçilere 31.10.2020 tarihi itibariyle aldıkları günlük ücretlere herhangi bir zam uygulanmayacağını belirtmişti.

Çalışanlar sosyal medyadan şu açıklamayı yaparak sendikalara sitem etti;

"4Dli işçi Yorumu..

1 kasim da milad olacaktı oldu hemde guzel oldu gerçekten teşekkürler sendikalar size sayenizde 1 kasimda biz işçiler icin milad oldu aldığımız para 2443 tl "

"Şuan için 4dli işçilerin sorunu maaslarin düşük olmasi... Maaş bordroları çıkan işçilerin çoğunun morali bozulmuş durumda... "

BAKANLIĞIN YAZISINDA NELER VARDI?

Bakanlık YHK'nın toplu iş sözleşmesi hükümleri sonrası çalıştıkları birimlerde asıl iş kolundan tescil edilen işçilerin geçiş dolayısı ile mali ve sosyal haklarına ilişkin tereddüt yaşanan hususlara ilişkin açıklamaları resmi yazı ile yayınladı.

MALİ VE SOYAL HAKLAR

Yazıda işçilere verilecek ikramiye, giyim yardımı, ek ödeme, hizmet zammı, ücret zammı, iyileştirmeler ile ilgili tek tek açıklamalarda bulunuldu.

ÜCRET ZAMLARI

Bakanlığın yazısına göre işçilerin 31.10.2020 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine herhangi bir ücret zammı uygulanmayacak.