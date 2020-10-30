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İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
30 Ekim 2020 Cuma 16:50

 İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

 İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Bakan Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi. Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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