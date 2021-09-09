İŞKUR TYP Kayseri Personel Alımı Güncel Liste 2021 İŞKUR TYP Kayseri personel alımı ne zaman Başlayacak? İŞKUR TYP personel alımı güncel liste 2021 İş arayışı olan vatandaşlar, Toplum Yararına Programlar kapsamında, alım yapılacak olan TYP personel listesi ise İŞKUR’un resmi sitesinde geçtiğimiz gün yayınlandı. Liste ile birlikte, 2021 İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir ve hangi illerde yapılacak soruları merak edilmeye başlandı. İşte 2021 TYP işçi personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve konuyla ilgili tüm gelişmeler…

İŞKUR personel alım listesi, iş ihtiyacı olan on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. İlanlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulurken öte yandan "2021 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, personel işçi alım şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma özellikle istihdam alanında zorluk çeken vatandaşlar için olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. İşte 2021 İŞKUR TYP başvuru tarihleri,

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.