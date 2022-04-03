İşkur meslek edindirme kurslarına nasıl kayıt olunur? Kayseri'de meslek edindirme kursları

Türkiye iş kurumu işkur tarafından her yıl farklı dönemlerde açılan meslek edindirme kurslarına başvuru yaparak geleceğinize yön vermeye ne dersiniz? İşkur işsizler için çeşitli mesleklere yönelik mesleki eğitim kursları vererek, istihdam oranını arttırarak kalifiye personel ihtiyacına çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.

İşkur’a kayıt olarak siz de işsizlik kaydınızı tamamladıysanız size uygun istediğiniz meslek ile ilgili bir meslek edindirme kursu açıldığı dönemde başvuru yapabilir, hem mesleğinizi öğrenir hem de işsiz olduğunuz dönemde bir gelir sağlarsınız. Bu süreçten sonra işverenlerden talep ettikleri çalışma yetilerine sahip olarak daha rahat iş bulma imkanına kavuşmuş olursunuz.

Mesleki eğitim kursları ne zaman açılır?

Türkiye’nin her ilinde işkur farklı tarihlerde kurslar açmaktadır, yaşadığınız il’de size en yakın işkur irtibat bürosuna giderek kurs tarihleri hakkında kesin bilgi alabilirsiniz.

Kimler işkur meslek edindirme kurslarına başvuru yapabilir?

Meslek edindirme kurslarına başvuru yapabilmeniz için işkur’da işsizlik kaydınızın olması ve herhangi bir yerde çalışıyor olarak görünmemeniz gerekmektedir. SGK, Bağkur, Emekli sandığı kaydınızın olmaması ve adınıza vergi levhasının bulunmaması gerekmektedir. Kurs başvurusu yaparken eğitim durumunuzu etkileyecek veya çalışmanızı kısıtlayacak sağlık probleminizin olmaması ve bunun raporlanabilir olması gerekmektedir. Emekli olanlar bu kurslara başvuramaz. Eski hükümlü ve engellilere yönelik kurslar da mevcuttur.

İşkur’un verdiği bu kurslara devamsızlık yapmanız durumunda işkur gelinmeyen günler için ödenen ücretlerin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bir kursa kayıtlı iken 6 ay boyunca başka bir kursa kaydolunamaz.

İşkur meslek edindirme kurslarına nasıl başvuru yapılır?

Öncelikle yukarıdaki şartları okuyup anladıysanız, kursa kaydolmak için size uygun kursu buradan arayabilirsiniz kursa kaydolmak için işsizlik kaydınızın olduğuna emin olun ve size en yakın işkur irtibat bürosuna giderek nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, sağlık raporunu yanınızda bulundurarak istediğiniz kursa başvuru yapabilirsiniz. Aynı kursa çok sayıda başvuru yapılması durumunda sözlü veya yazılı mülakat yapılarak en başarılı kişiler öncelikli kurs kontenjanında yer alabilecektir.