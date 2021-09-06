İŞKUR'dan o meslekleri öğrenenlere maddi destek Müjdesi Geleceğin meslekleri’ alanında işbaşı eğitimine katılan gençlere günlük 115 lira harçlık ödeniyor. Bu ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 lira veriliyor.

Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor.

Harçlığın tutarı günlük 108,68 lira. Bu ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 lira veriliyor.

9 AY BOYUNCA

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor.,

18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

Bu programlara katılanlar günlüğü 115 liradan ayda (26 gün) 2 bin 990 lira ödeme alabiliyor. Sağlık primleri de yatırılıyor.

KİME NE KADAR?

Genel tutar 108,68 TL

Öğrenciler 81,51 TL

İşsizlik ödeneği alanlar 54,34 TL

Geleceğin meslekleri 115 TL