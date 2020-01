İşe İade Olan Personel Geriye Dönük Aile Yardımı Ödeneği Alabilirmi? İşe iade nedir Hangi durumlar İşe iade gerektirir Tüm detaylar Haberimizde..

İşe İade Olan Personel Geriye Dönük Aile Yardımı Ödeneği Alabilirmi?

İşe İade Olan Personel Geriye Dönük Aile Yardımı Ödeneği Alabilirmi? İşe iade nedir Hangi durumlar İşe iade gerektirir Tüm detaylar Haberimizde..

KDK almış olduğu karar itibari ile İşe iade edilen bir çalışanın geriye dönük aile yardımı ödeneği verilmesi ve mali haklarının faiziyle ödenmesi yönünde şok bir karara vardı!

İşe iade oln personele haksızlık yapıldığı iddası üzerine duruldu

Kamu Denetçiliği Kurumu "başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin verilmesinin" lazım olduğu yönünde tavsiye kararırına kanaat getirmiştir . Kurum ayrıca, mali ve sosyal haklarının faiziyle ödenmesi gerektiğini duyurmuştur.

Vergi dairesinde çalışan bir kişi 2016 senesinde ihraç edilmiş ve 21/3/2019 tarihinde OHAL Komisyon kararıyla işe iadesi sağlanmıştır. Göreve iade olan çalışan , 6/8/2018 tarihinden iade olduğu tarih olan 21/3/2019 tarihine kadar hak ettiği çocuk yardımının ödenmesini talep etmiş ancak bu talebi kabul görülmemiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu "başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin ödenmesi" gerektiği konusunda tavsiye kararı almıştır. Kurum ayrıca, mali ve sosyal haklarının faiziyle ödenmesi gerektiğini ne değinmiştir.

Bakanlığın görüşünde de duyurulduğu üzere aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin kesin olarak verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ve bu konu üzerine durulmuştur Bakanlık kısa sürede bu konuya açıklık getirecektir

18. Kaldı ki Danıştay Birinci Dairesinin Esas No; 1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı kararında açıklanan ; "... haklannda tesis edilen göreve son, verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine görevine döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde var olup olmamasına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi hakların ödenmesi gerektiği" bildirgesinin üzerine 25.2.1983 tarihli 81 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de; Danıştay Kararı doğnıltusunda düzenlemeye gidilerek gerek ihtilafların kısa zamanda çözümlenmesi gerekse kurumların boş yere yargı giderlerini ödememeleri bakımından işleme alınan Danıştay Birinci Dairesinin verilen kararı itibariyle işlem yapılması gerektiği açıklanmış olup, bu çerçevede başvurana anılan Tebliği uyarınca da başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin verilmesi gerektiği açıktır. 19. Başvuranın geriye dönük mali haklarına ilişkin faizlerin ödenmesi talebiyle ilgili olarak yapılan değerlendirme de de, her ne kadar göreve iade edilen kamu çalışanının iade KHK'lannda geriye dönük mali hakların ödenmesi yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen faize ilişkin bir karar bulunmadığı görülmekte ise de, gerek Anayasa Mahkemesinin kişisel başvuru geregince vermiş olduğu, 07.02.2017 tarih ve 2015/4812 sayılı kararında açıklamış olduğu; ... açıkta iken görev iade edilen memura,haklarının faizi ile beraber ödenmemesinin mülkiyer hakkının ihlali bulunduğu yönünde değerlendirmesi, gerekse yukanda sözü edilen Danıştay Birinci Dairesinin Kararında açıklanan "... dava dilekçelerinde ayhk ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki binin: maddi hakların ödenmesi gerektiği" şeklindeki kanun kapsamında başvurana geçmişe yönelik mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği kararına varılmıştır..

20. Tüm bu açıklamalar, mevzuat hükümleri ve yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde; idarenin tesis etmiş olduğu idari işlem nedeniyle kendi iradesi dışında görevinden çıkarılan ancak daha sonra görevine iade edilen başvurana, görev yapamadığı dönemlere ilişkin olarak ödenmesi gereken mali ve sosyal haklarının faizi ile birlikte ödenmesi gerektiği, bunun aksi yönünde tesis edilen idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmiş..

B. iyi Yönetim ilkeleri Yönünden Değerlendirme 21. Iyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kunımu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde kurumumuza gönderdiği, bu anlamda "kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi" ve "makul sürede karar verme" ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvunı sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollannın gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA