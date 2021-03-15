İşe iade davasını kimler açabilir?

İŞE İADE DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?, İŞE İADE DAVASINI KİMLER AÇABALİR?

İşçi ile işveren arasındaki tartışmalı konulardan birisi de 'işe iade' davasıdır. İş Hukuku, işverene çalışmak istemediği personelini işten çıkarma hakkı vermiştir. Ancak bunun da bazı kuralları vardır. İşte işveren haksız yere yani kanuna aykırı olarak çalışanını işten çıkarırsa o çalışanının işe iade davası açma hakkı vardır.

Her işten atılan işçi işe iade davası da açamaz. Onun da belirli kuralları vardır.

İŞE İADE DAVASINI KİMLER AÇABALİR?

İşe iade davası, iş akdi geçerli bir neden olmadan fesih olan kişinin mağduriyetinin giderilmesi adına açılacak dava türünü ifade etmektedir. İşten atılan kişiler, işe iade davası şartlarını yerine getirerek davayı açabilmektedir. Yani birinci koşul, işe iade davası açabilmek için çalışanın haksız yere işten atılması gerekiyor.

İş Kanunu'ndaki 18. 19. 20. 21. 22. ve 29. maddeler işverenin hangi durumlarda iş akdini ortadan kaldırabileceğine yer vermiştir. İşveren bu maddelere aykırı olarak bir çalışanını işten atarsa, işe iade davası açma hakkı doğar.

İŞE İADE DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

İş akdinin işveren tarafından fesh edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılması gereken bir davadır. Bu dava, süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı sona erer. Bu dava 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı, haksız olarak işten çıkarılmış olan işçi tarafından İş Mahkemesi'nde açılıdr.

İşe iade davası açmanın şartları ise şöyle:

-En az 6 aydır işyerinde çalışıyor olmalı

-İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalı

-İşverenin iş akdini feshi geçerli bir sebebe dayanmamalı

-İşçi işe iade davasını iş sözleşmesinin sonlandığının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açmalı.

-İşe iade davası kazanılırsa 10 içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorunda. 10 gün içinde başvurulmazsa işe iade hakkı gider.