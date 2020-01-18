İşe Alım Süreci ve İş Görüşmesinin Aşamaları Nasıl Geçilir?

Bir iş görüşmesinin birden fazla aşaması ve her aşamada da üzerinde durulması gereken birtakım ayrıntılar var. Uzmanlar iş görüşmesinin 5 farklı aşamasını kolayca geçebilmeye dair püf noktalarını adaylarla paylaşıyor.

İşe alım süresi son seneler içerisinde geliştirilen yeni teknolojiler ve online iş arama platformu aracılığı ile hızla değişti ve değişmeye devam ediyor. Sürecin en kritik aşaması elbette iş görüşmeleri. Aday işe başvurduğunda karşısındaki firmanın görüşmeyi nasıl yapılandırdığını, en çok neleri önemsediğini ve İnsan Kaynakları uzmanının ondan tam olarak neleri beklediğini her zaman kestiremiyor. Adayın aynı iş için kaç defa görüşmeye gideceği sektörden sektöre değişiyor. Totaljobs’a göre İK uzmanları sektöre göre değişse de genelde sürecin 5 aşama şeklinde ilerlediğini belirtiyor.

İşte uzmanlara göre bu 5 aşamayı geçmenin püf noktalarını şu şekilde aktardı

Danışman firmayla telefon görüşmesi yapın

Michael Page Direktörlerinden Chris Lyons, danışman işyeri ile gerçekleşecek telefon görüşmesiyle ilgili şu tavsiyelerde bulundu: “Telefon görüşmesi ilk aşama olması açısından çok önemli. Adayın danışman firmanın temsilcisinin telefondan onun kişiliğini, teknik becerilerini ve beklentilerini biraz olsun anladığını ve görüşmeye de bu şekilde referans sağladığını unutmaması şart . kişinin bu telefon görüşmesinde pozisyonu iyice anlaması da çok mühim . Bu şekilde kendisine uygun olmayan bir pozisyon için vakit harcamamış olur.”

İnsan Kaynaklarıyla telefon görüşmesi

İş görüşmeleri genelde telefon daki konuşma ile hareketleniyor. Adaya başvurusu sonrası eğer pozisyona uygun olabileceği farkediliyorsa söz konusu kurumun İK birimi tarafından telefon açılıyor . İK uzmanları şirket kültürünü ve yöneticilerin ne beklediğini en iyi bilen insanlar . Perkbox İnsan Kaynakları departmanından uzmanlar adaylara birkaç tavsiyeler veriliyor: “Detaylı bir telefon görüşmesi ortalama 15 dakika sürüyor. İK genelde maaş beklentisi, teknik hünerini ve adayın kariyer emelini şeklinde üç şekilde açıga çıkarıyor. Adayın bu süreçte stres yapmaması, kendisini iyi ifade edebilmesi ve sorulan spesifik sorulara detaylı ve örneklerle cevap vermesi çok önemli.

Yöneticiyle Skype görüşmesi

Bazen mesafe ve vakit gibi sebeplerden ötürü adayın direktörle yüz yüze görüşmesi yerine Skype görüşmesi yapması gerkebiliyor. Uzmanlar adayı iyi analiz etmek tanımak adına öncelikle yöneticiyle şartlara bağlı olarak Skypeuygulaması üzerinden görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin 45 dakikadan fazla uzamaması gerektiğini açıklıyor. Uzmanlara göre Skype görüşmesinin başarılı geçmesi için adayın rahat olması mühim. Bunu sağlayan en önemli etken de kurumla ve pozisyonla ilgili yeteri kadar bilgi toplamış olmak. Ne istediğini iyi bilen kişi Skype görüşmesinde de rahat davranış sergileyerek beklentilerini iyi şekilde yansıtır.

Yöneticiyle yüz yüze görüşme

Bu görüşmede adayın kurumda istenen vakitte ve sektöre uygun kıyafetle bulunması gerekli . Yüz yüze görüşme aday üzerinde çoğu zaman stres ve heyecan oluşturabiliyor. Adayın seri bir şekilde kendisine sorulan sorulara cevap vermesi, pozisyonu iyi anlaması ve kendi beklentilerini de aksetmesi gerek . Uzmanlarca bu görüşme de maksimum 45 dakika olmalı . Adaylara özellikle soru sormaktan çekinmemeleri anlatılıyor. Aday ne kadar ilgili soru sorarsa bir sonraki görüşme ya da kabul için şansını o derece yükseltiyor.

Direktörle görüşme

Pek çok işyeri önceki aşamaları geçen adayı direktörle görüştürmek ve son kararı bu şekilde almak ve açıklamak iistiyor. Bu nihai aşamada aday genelde kendisi gibi seçilen birkaç adayla beraber süzülüyor. Bu sebeple direktör üzerinde bırakılan izlenim belirleyici hale gelmesi açısından oldukça önemli. Adayın bu görüşmede ilk mülakatta olduğu gibi ilgisini ve heyecanını en doruk seviyeye çıkarması , hazırlıklı olması ve örneklerle kendisini anlatması son derece önemli aşama . Uzmanlara göre adayların bu aşamada elenmelerinin en büyük sebebi şirket hakkında bilgi sahibi olmamaları ve görüşmede soguk heyecansız sessiz kalmaları.

Bu aşamaların hepsinde ya da en az birinde mutlaka siz de bulundunuz. Aşağıda deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

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