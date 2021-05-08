İşçinin icra borcu yüzünden sözleşmesi feshedilebilir mi?

Kadroya geçen işçiler için borçlarından dolayı icralık olmaları durumunda icra borçlarını ödemedikleri takdirde kurumun işyeri organizasyonunu olumsuz etkilemesi, kurum kimliğini zedelemesi ve bozması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebileceği uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER

Batman Üniversitesi Rektörlüğü 4857 sayılı İş Kanununa göre kurumlarında çalışan işçilerden icra borçları hakkında yazı yayınladı. Kurumda çalışan temizlik ve güvenlik personelinden çeşitli nedenlerle icra takibinde olanlara yönelik nasıl bir işlem yapılabileceği konusunda Hukuk Müşavirliğinden görüş talep etti.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖRÜŞ VERDİ

İşçinin maaşına haciz gelmesi durumunda iş akdinin feshedilip edilemeyeceği konusunda görüş veren Hukuk Müşavirliği Yargıtay'ın ilke kararına vurgu yaptı.

Yargıtay'ın ilke kararında "İşçinin borcu nedeniyle ücretinin haczedilmesi, kural olarak işverene geçerli nedenle fesih hakkı vermemelidir, işçinin ücretinin sık sık haczi nedeniyle, objektif bir bakış açısı altında, işyerinin, örneğin muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden olacak şekilde çalışma sürecinin veya işyeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğinin kabul edilmesi halinde geçerli fesih nedeninin kabul edilmesi gerekir. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi yerinde olacaktır." hükmü yer almaktadır.

SÖZLEŞMENİN FESHEDİLEBİLECEĞİ UYARI YAZISI

Üniversite Rektörlüğü bazı personelin birden fazla bankadan kredi kullanarak daha sonra bu borçlarını ödemediğini ve icralık duruma düştüklerinin tespit edildiğini belirttiği yazısında bu durumun üniversitenin iş yükünü artırdığı, kurumun kimliğini bozduğu ve zedelediğini açıkladı. Bu bağlamda takipli (icra) borçlarının en kısa sürede ödenmesi talep edilen ikaz yazısında aksi halde işyeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilenmesi sebebiyle iş akdinin feshedilebileceği hususunda uyarıda bulundu.

YARGITAY KARARIDA ÖNCE İHTAR ÇEKİN DİYOR

İlgili Yargıtay kararında "...işyeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğinin kabul edilmesi halinde geçerli fesih nedeninin kabul edilmesi gerekir. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi yerinde olacaktır." denimiştir. Yani öncelikli olarak işçilerin ihtar edilmesi gerektiğine vurgu yapılmış, şayet ihtara rağmen bir düzelme meydana gelmez ise geçerli fesih nedeni kabul edileceği belirtilmiştir.