Çalışanlar 1000 Tl devlet yardımını alabilir Mi?, Devlet 1000 Tl Yardım başvuru sonucu Öğrenme? İşçiler 1.000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?, 1000 tl Yardım Başvurusunu Kimler Yapabilir? Başvuru Şartları ve Detayları çalı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının

3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre, 5510'un 4/A ve 4C maddesine göre çalışanlar, bu yardımdan yararlanamayacaktır.

Açıklamada yer alan husus şu şekiledir:



"3-5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.



4-5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak."

Bazı ziyaretçilerimiz, sözleşmeli personelin ne işçi ne de memur olduğunu belirterek, bu

yardımdan faydanalabileceğini düşünmektedir.

18 Şubat 2020 tarihli bir haberimizde, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesindeki statüler ile 657 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan statülerin farklı olduğuna değinilmişti.

657 sayılı Kanunun 4/B'sine göre sözleşmeli olan personel, 5510 sayılı Kanununa göre 4/A emeklilik statüsündedir.

5510'un 4/B maddesi sadece işyeri sahiplerini kapsamaktadır. Zaten bu düzenlemede bir işyeri sahibi olup da işyerlerini Covid-19 salgını dolaysıyla kapatanlar için getirilmiştir.