İşçi, memur ve emekli ne kadar zam alacak? Kamuda çalışan 700 bin işçinin zam oranları belli olduktan sonra yaklaşık 7 milyon memur ve memur emeklisi için zamlar da netleşmeye başladı. Hükümet ilk teklifini açıkladı ve pazarlıklar bunun üzerinden yürüyecek. Ancak asıl düğümü çözecek nokta refah payı olacak.

Kamuda çalışan yaklaşık 8 milyon vatandaş için heyecanlı günler devam ediyor. 700 bin kamu işçisi için 2.5 aydır süren toplu sözleşme görüşmeleri dün uzlaşıyla tamamlanmış ve işçiler önemli kazanımlar elde etmişlerdi.

Şimdi asıl sürece memur ve memur emeklileri için devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon memur emeklisinin gözü kulağı Ankara'da olacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar böylece belirlenecek

BU ORANLAR ARTACAK

Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç sendikaların ilk tekliflerini sunmalarıyla başlamıştı. Bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işvereni olan hükümeti temsilen ilk tekliflerini açıkladı.

İşçilerde ilk 6 ay için yüzde 9 öneren hükümet daha sonra bu rakamı yüzde 12'ye çekmişti. Burada 2022 için yüzde 5+6 önerilirken 2023 için yüzde 6+6 önerildi. Bu oranlara ayrıca enflasyon farkı da eklenerek yine 6 aylık enflasyonun altında kalmaması sağlanacak. Ancak aynen işçilerde olduğu gibi bu oranların 2'şer puan yükselebileceğini 2022 için yüzde 7+8 ikinci 2023 için ise 8+8 olabileceğini öngörüyoruz.

DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK RAKAM

Soısyal hakları ayrıca düşünürsek zam oranlarındaki asıl pazarlık refah payı seyyanen artış talepleri üzerinden yürüyeceğini söyleyebiliriz. Memurların taleplerine baktığınızda Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam istemişti. Hükümetin verdiği rakamların da 2'şer puan artacağını düşünürsek aslında oranlarda bir örtüşme olabileceğini söyleyebiliriz.

Asıl burada pazarlık zamlardan önce talep edilen 600 liralık seyyanen ödeme ve yüzde 6'lık refah payı taleplerinde yürüyecek. Refah payı enflasyon farkının da ödenmesinden sonra eklenecek oranı ifade ediyor. Biz bu noktada bir uzlaşının olabileceği işaretlerini Ankara'dan alıyoruz. Öyle görünüyor ki ay sonu gelmeden bir ortak noktada buluşulup imzalar işçilerde olduğu gibi her iki tarafında memnun olduğu anlaşmayla atılacak.

ENFLASYON UNUTULMUYOR

Açıklanan oranlara baktığımız zaman hem işçiler de hem de memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı mutlaka ifade edildi. 2002 yılından bu yana Ak Parti hükümetlerinin uyguladığı 'enflasyonun altında zam vermeme' sisteminin devamı oldu. Hem asgari ücret hem emekli hem de memur ve işçi zamlarında mutlaka enflasyon göz önüne alınıyor.

Pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüksek enflasyon sorunu devam ediyor. Salgının etkilerinin azaltılması için tüm dünyada uygulanan parasal genişlemeler, ertelenen ihtiyaçların hızla karşılanması, piyasanın nakit ihtiyacının hızla karşılanması ve ortaya çıkan olumsuz fiyatlama alışkanlıkları enflasyona yol açıyor. Yüksek enflasyon maaş zamlarının etkisini azalttığı için Türkiye'de kamu personeline ve emeklilere zam yapılırken aradaki fark oranlara ekleniyor.

KAMU İŞÇİLERİNİN YENİ MAAŞLAR

EN DÜŞÜK ÜCRETE YAPILAN ZAM

Aylık Ücret:3577,50

Yapılan iyileştirme: 500 lira

Birinci 6 ay zammı yüzde 12

Zamlı aylık ücret: 4566,80 lira

İkinci 6 ay zammı yüzde 5

Ortalama hizmet zammı 21 lira

Zamlı aylık ücret 4816,14

Yıllık kümülatif zam oranı yüzde 34.62

Yıllık artış miktarı 1238,64

ORTALAMA ÜCRETLERE YAPILAN ZAM

Aylık ücret: 4.588,47

Yapılan iyileştirme 284,29 lira

Birinci 6 ay zammı yüzde 12

Zamlı aylık ücret 5457,39

İkinci 6 ay zammı yüzde 5

Ortalama hizmet zammı 105 lira

Zamlı aylık ücret 5835,26

Yıllık kümülatif zam oranı yüzde 27.17

Yıllık artış miktarı 1246,79

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN TEKLİFLER

Hükümetin ilk teklifi

2022 ilk 6 ay: Yüzde 5+ enflasyon farkı

2022 ikinci 6 ay: Yüzde 6 + enflasyon fark

2023 ilk 6 ay: Yüzde 6 + enflasyon farkı

2023 ikinci 6 ay: Yüzde 6 +enflasyon farkı



SENDİKALARIN TALEBİ

2022 yılı: Yüzde 21

2023 yılı: Yüzde 17

Yüzde 6 refah payı ve 600 TL seyyanen ödeme