İşçi kesimi asgari ücret zammını beğenmedi Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.

İşçi kesimi asgari ücret zammını beğenmedi

İşçi kesimi asgari ücret zammını beğenmedi Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.

Milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklandı.

2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 21,56 zam yapılmış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, net asgari ücrette 2020 yılına göre 500 TL artış yapıldığını söyledi.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAKTIR"

Bu rakamlar işçi kesimini memnun etmedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." dedi.

"GEÇİM ŞARTLARINA BİLE YETMEYECEK BİR RAKAM"

İşçi kesimi olarak hükümetten net 3 bin liranın üzerinde bir rakam beklediklerini aktaran Irgat, "Asgari ücret daha tespit edilirken, eksiktir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek oranda bir rakam tespit edilmiştir. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana paylaşmıştık. Asgari ücret belirlenmesi çalışmalarında temel alınması gereken ilkelerimizi ortaya koyarak kamuoyu ile paylaştık. Maalesef işveren ve hükümet kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler aileleri ile birlikte yine yoksullukla, geçim şartlarının her geçen gün artan ağırlığı ile karşı karşıya bırakılmıştır. Çalışanların geçim şartları yine dikkate alınmadı." diye konuştu.