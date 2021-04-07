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İşçi İkramiyesi ve Toplu Sözleşme Farkı Haczedilebilir mi?

İşçinin İkramiyesine haciz gelirmi? maaşa haciz yapılır mı? maaşın yüzde kaçı haciz edilebilir?

İşçi İkramiyesi ve Toplu Sözleşme Farkı Haczedilebilir mi?
07 Nisan 2021 Çarşamba 01:05

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi işçi ikramiyesi ve diğer ücretlerinin haczedilebileceğine dair karar verdi.

Yüksek Mahkeme gerekçesinde,4857 Sayılı Kanun’a dayandı. Kanunun 35.maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Aynı Yasa’nın 32.maddesi gereğince de ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur.

İşte O Emsal Karar:

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2012/27128
KARAR: 2013/4174

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra müdürlüğünce 3.kişi Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na yazılan 14.06.2011 tarihli yazı ile borçlunun maaşının ¼’üne, ikramiye alacaklarının tamamı üzerine haciz konulduğu anlaşılmıştır. Borçlu çalışan işçi olup, haczedilmezlik şikayeti hakkında 4857 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 93.maddesi ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli maaşları hakkında olup, olayda uygulama yeri yoktur.

4857 Sayılı Kanun’un 35.maddesine göre işçinin almakta olduğu ücretlerin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Aynı Yasa’nın 32.maddesi gereğince de ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur.

Somut olayda, şikayetçi hakkında yapılan takibin kesinleşmesi üzerine çalıştığı kuruma yazılan müzekkere ile ücret ve diğer ödemelerinin haczinin istendiği görülmüştür.
Bu nedenle mahkemece 4857 Sayılı Kanun’un 35.maddesine göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken olayda uygulama yeri olmayan 5510 Sayılı Yasa uyarınca haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ...14/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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