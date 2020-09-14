Dinlenmek anayasal bir haktır. İşçiler hafta tatillerinde çalışmak zorunda değildir. İşçi çalışmayı kabul eder ve çalışırsa, işçiye 1,5 günlük ücret daha ödenmesi gerekir.

İş Yasası’na göre işçiye en az 24 saat kesintisiz dinlenme, yani hafta tatili yapma olanağı sağlanmak zorundadır. Hafta tatili en az 1 gündür ve haftanın herhangi bir günü olabilir. İşçilerin haftalık çalışma süresini 5 günde tamamladığı işyerlerinde, işçiler haftada 2 gün izinli olabilmektedir. Ancak bu günlerden biri hafta tatili, diğeri akdi tatil sayılmaktadır.

İşçi hafta tatilinde çalışmak zorunda değildir. Ancak işveren işçiden hafta tatili olan gününde çalışmasını isterse, işçi hafta tatilinde çalışmayı kabul etmeme hakkına sahiptir. İşçi hafta tatilinde çalışmayı kabul eder ve çalışırsa işçiye ilave olarak 1,5 günlük ücret daha ödenmesi gerekir. Hafta tatilinde çalıştırılan işçiye başka bir gün izin yaptırılamaz. Hafta tatili çalışması izin ile takas edilemez. Ücretinin ödenmesi zorunludur!

Bir hafta içinde fiilen çalışılan süre 45 saati aşarsa, 45 saati aşan süreler fazla çalışma (mesai) sayılır. Fazla mesai yapılan her saat için ilaveten 1,5 saatlik fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. İşçinin talebi halinde, fazla mesai ücreti yerine serbest zaman verilir. Yani 1 saatlik fazla mesainin karşılığını işçi istediği takdirde 1,5 saat serbest zaman olarak kullanabilir. Altını çizelim, ara dinlenmeleri çalışma (mesai) süresinden sayılmadığı için fazla mesai hesabında da dikkate alınmaz.

Resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere ilaveten 1 günlük ücret daha ödenmesi zorunludur. Tatil günü çalışması karşılığında izin verilemez. Tatil günü çalışmaları izin ile takas edilemez. Ücretinin ödenmesi zorunludur.

İŞÇİNİN ONAYINA TABİ DEĞİL

İşçilerin hafta tatilinde çalışmayı kabul ettiklerine dair onaylar gerek iş sözleşmeleriyle gerekse diğer iç hukuk kaynaklarıyla zaman zaman işverenlerce alınmaktadır. Fakat dinlenme hakkı işçinin onayıyla dahi vazgeçemeyeceği bir hak olup, işverenin bu yönde aldığı onaylar geçerlilik taşımamaktadır. Dolayısıyla, işçinin onay vermiş olması hafta tatilinin kullandırılmaması için bir gerekçe olmayacaktır.

İŞVERENE CEZASI VAR

Hafta tatilinde çalışılması halinde işverene çalışma sürelerine uymaması nedeniyle 1853 TL idari para cezası uygulanabilecektir. İşçi sırf hafta tatilinin kullandırılmamasını gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecek ve kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Yargıtay da hafta tatilinde çalıştırılmanın hukuka aykırı olduğunu belirtmekle birlikte, bu güne ait çalışmanın ücretinin ayrıca ödenmesi gerektiğine hükmetmektedir. Hatta takip eden haftada izin kullandırılmış olsa bile hafta tatili ücretinin ödenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Hafta tatilinde yapılan çalışmanın ücretini doğrudan fazla çalışma olarak kabul etmekte, işçi hafta tatilinde bir saat dahi çalışmış olsa da tam gün çalışmış gibi hesaba katılmaktadır. Fazla çalışma ücretinin ücrete dâhil olduğu çalışanlar açısından da hafta tatilinde çalışma halindeki ücretin ayrı şekilde hesaplanarak ödenmesi aranmakta, hafta tatilindeki çalışmanın ücretinin temel ücretin içinde ödendiği iddia edilememektedir. Bu nedenle, hafta tatilinde çalışan işçiye işlem hukuka aykırı olsa da ücretinin ayrıca hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.

TATİLDE OLSA DA ÜCRET ÖDENİR

İşçinin hafta tatilinde dinlendirilmesi ve çalışmaksızın ücrete hak kazanması gerekmektedir. Bu nedenle, hafta tatilinde çalışmayan işçiye çalışmaksızın ücret ödenmesi zorunludur. Hafta tatili ücreti işçinin çıplak bir günlük ücretidir. İşçi saat ücretiyle çalışıyorsa hafta tatili ücreti işçinin 7.5 saatlik ücreti kadardır. Fakat işçinin ücreti aylık maktu bir tutar olarak belirlenmişse, işçinin hafta tatili ücreti bu ücretin içinde yer aldığından ayrıca hesaplanarak işçiye ödenmemektedir. İşçinin raporlu olması halinde hafta tatili ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir.

DENKLEŞTİRMEDE HAFTA TATİLİ DENKLEŞTİRİLEMEZ

İş yerinde denkleştirme uygulaması mevcutsa hafta tatilinin yoğunlaştırılmış iş haftalarından sonra diğer haftalarda kullandırılması yoluyla denkleştirilmesi mümkün değildir. Denkleştirme halinde hafta tatili kullandırılmadan çalışan işçiye hafta tatili için doğrudan fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir.