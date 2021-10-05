İşçi, aşı ve testini paylaşmak zorunda

Aşı ve testin 'kişisel sağlık verisi' olduğunu belirten KVKK, yaptığı duyuruyla işvereni rahatlattı. Buna göre, işçi aşı kartı ve PCR testlerini paylaşmak zorundayken, bu bilgileri istediği için işverene yaptırım uygulanamaz.

Salgın sürecinde alınan tedbirlerden belki de en önemlisi toplu alanlara girişlerde HES kodu sorgulanmasıyla işyerlerine girişte aşı olup olmamaya bağlı olarak negatif PCR test sonucu paylaşılması. Bu konuda geçtiğimiz hafta Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) aldığı karar işverenlerin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

KVKK KARARI ÖNEMLİ

KVKK, 28 Eylül tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusuyla koronavirüs salgını sürecinde çalışanlardan ya da vatandaşlardan talep edilen aşı olunup olunmadığı bilgilerinin ve PCR testi sonuçlarının Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde nasıl değerlendirileceğine ilişkin görüşünü paylaştı. Alışveriş merkezi yönetimleri, okul yönetimleri, işverenler uzunca bir süredir aşı kartı, PCR test sonucu, HES kodu gibi bilgileri sorgulamak ve işlemekle yükümlüler. Söz konusu bilgilerin kişisel veri olması nedeniyle kafası karışan kurumlarla işverenler için kurumun kararı çok önemliydi.

İKİSİ DE KİŞİSEL VERİ

KVKK, duyurusunda kişilerin tahlil, aşı gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin kişisel sağlık verisi olduğunu ve bu nedenle de işlenmesi gerektiğini açıkça belirtti. Kurum tarafından, koronavirüsün sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Kovid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu bilgileri sorgulayan ve dolayısıyla işlemiş ve işleyecek olan kurum ve kuruluşlarla işverenler, bu kanun çerçevesinde herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacak. İşverenler işçilerin aşı olup olmadığını, aşı takviminin ne zaman tamamlanacağını işyeri hekimleri vasıtasıyla izlemek, aşı olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış işçilerden PCR testi istemek durumunda.

SAHTE PCR DA İŞİNİZDEN EDER

İŞÇİLER de aşı olup olmadıklarına dair bilgileri işyeri hekimleriyle paylaşmak zorunda. Eğer aşı olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamışlarsa haftada bir kez negatif PCR test sonucunu işverenle paylaşmak durumundalar. Aşı bilgisini paylaşmayan ya da hatırlatmalara rağmen geçerli ve güncel PCR negatif test sonucunu işverene sunmayan işçilerin iş sözleşmeleri işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Yani işçi aşı olmaz ve negatif PCR testini işverene sunmaz, ya da sahte PCR testi sunarsa tazminatsız olarak işinden olabilir. İşverenler, PCR testlerinin kontrolünde e-nabız sisteminden faydalanabilirler. Bu sistem üzerinde doğrulanmayan PCR sonuçları sahte sonuçlardır. Sahte PCR testi sunmak işvereni yanıltmak ve güven ilişkisini zedelemek anlamına gelecektir. Bu durumda da işveren işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarabilir.

İŞYERİ HEKİMİ OLMAYAN RİSK ALIYORDU

50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri işyeri hekimi olmadığından, bilgileri kendisi talep etmek durumundaydı. İşyeri hekimi olmayan işyerlerinde işverenler risk alıyordu. KVKK çerçevesinde yaptırımlarla karşılaşma riskiyle yüzyüze olan bu işverenler için karar çok önemli.