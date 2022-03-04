İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar? 2022

İş Kazası Nedir?, İş Kazası Kapsamına hangi durumlarda girilmiş olur?, İş Kazası Sigortasından Doğan Haklar Hangileridir?, Geçici İş Göremezlik Nedir?, Geçici iş göremezlik ödeneği, Sürekli İş Göremezlik Nedir?, Meslek Hastalığı Nedir?, Meslek Hastalıkları Nelerdir?, SGK Ödenek ve Prim Rakamları 2022, Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Kadar 2022 detaylar haberde...

İş kazası geçirenler veya meslek hastalığına yakalananlar iş yerinde fiilen çalışamadıkları günler için iş görmezlik maaşı 2022 almaya hak kazanırlar. Halk arasında rapor parası olarak bilinen hak, prime esas kazancı asgari ücret üzerinden hesaplananlar için;

Ayakta tedavilerde 111,20 TL ve

Yatarak tedavilerde 83,40 TL’dir.

SGK tarafından sigortalı çalışana ödenen prim veya çeşitli haklar yıllık asgari ücret zammına göre yeniden düzenlenir.

İş Kazası Nedir?

İşçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili faaliyette bulunurken kaza geçirmesi “iş kazası” olarak tanımlanır. Bu süreçte işverende herhangi bir kusur aranmaz. Kazanın ardından ilk tedavide hazırlanacak raporun iş kazası şeklinde düzenlenmesi halinde sigortalı istirahat süresi boyunca mağduriyet yaşamaması için SGK tarafından çeşitli ödeneklerle koruma altına alınır.

İş kazası geçiren işçi öncelikle iş görmezlik gelirinden faydalandırılır.

İş görmezlik oranı %10’un üzerinde olan sigortalıya sürekli iş göremez ödeneği bağlanır. Malulen emeklilik için aranan şartlar arasında;

İş göremezlik oranı %40 ve üzeri olanlar için 20 yıl sigortalılık ve 4400 gün prim ödemesi

İş göremezlik oranı %60 ve üzeri olanlar için 18 yıl sigortalılık ve 4000 gün prim ödemesi

İş göremezlik oranı %80 ve üzeri olanlar için 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödemesi sayılabilir.

İş kazası nedeniyle iş göremezlik raporu almış ve daha sonra vefat eden sigortalının hakkı ailesine kalır. Raporlu olunan gün sayısı kadar süre iş göremezlik maaşı almaya hak kazananların istirahatte oldukları süre normal maaşlarından kesilir. İş kazalarında zaman aşımı süresi 10 yıldır.

İş Kazası Kapsamında Değerlendirilen Sigortalılar Kimlerdir?

4A ve 4B sigortalıları iş kazası kapsamında değerlendirilir. Buna ek olarak; ceza infaz kurumu veya tutukevi çalışanları, çıraklar ve stajyerler, harp malulleri, vazife malullüğü aylığı bağlananlar, Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, yurtdışında çalıştırılan Türk işçiler, intörn öğrenciler, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalıştırılan işçiler iş kazasından doğan hakları almakla yükümlüdür.

Olayın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için muhatabın sigortalı olması, bedenen veya ruhen bir engel oluşması gerekmektedir. İş kazası bildirimleri e-sigorta uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir.

İş Kazası Sigortasından Doğan Haklar Hangileridir?

İş kazası sigortasından doğan haklardan faydalanmak için prim gün sınırı bulunmaz. Elde edilen haklar;

Geçici iş göremezlik ödeneği

Sürekli iş göremezlik geliri

Ölüm geliri

Evlenme ödeneği ve

Cenaze ödeneğidir.

Geçici İş Göremezlik Nedir?

SGK tarafından ödenen parasal yardım olarak tanımlanabilecek geçici iş göremezlik ödeneği kurum tarafından yetkilendirilen hekim tarafından istirahat raporu alınmasıyla hak edilir. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle elde edilen hak her gün için ödenir.

Geçici iş göremezlik ödeneği;

Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı ve

Ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisidir.

4B kapsamında sigortalı olanların geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmeleri için genel sağlık sigortası primi dâhil olmak üzere borçları bulunmamalıdır. Geçici iş göremezlik ödeneği ödemeleri PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılır.

Sürekli İş Göremezlik Nedir?

Sürekli iş göremezlik geliri almak için meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında kaybı yaşanmalıdır. Sigortalının kurum tarafından yetkilendirilmiş hekim ya da sağlık kurumundan rapor alması halinde;

Tam iş göremezlik geliri günlük kazanç x 30 x %70 ve

Kısmi iş göremezlik geliri günlük kazanç x 30 x %70 x sürekli iş göremezlik derecesi formülüyle hesaplanır.

Rapor tarihini takip eden ay iş görmezlik geliri başlatılır.

Meslek Hastalığı Nedir?

Bedensel veya ruhsal engellilik hali olan meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden kaynaklanır. Meslek hastalığı geçici olabildiği gibi sürekli de olabilir.

Meslek Hastalığı Kapsamında Değerlendirilen Sigortalılar Kimlerdir?

4A ve 4B sigortalılarına ek olarak ceza infaz kurumu veya tutukevi çalışanları, çıraklar ve stajyerler, harp malulleri, vazife malullüğü aylığı bağlananlar, Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, yurtdışında çalıştırılan Türk işçiler, intörn öğrenciler, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalıştırılan işçiler meslek hastalığından doğan hakları almakla yükümlüdür.

Tanınan haklardan faydalanabilmek için sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu yetkilendirilmiş hekim ya da sağlık kuruluşları tarafından alınmış raporla kanıtlamalıdır. Meslek hastalığı bildirimleri e-sigorta uygulaması üzerinden yapılabilir.

Meslek Hastalığı Sigortasından Doğan Haklar Hangileridir?

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardan faydalanmak için prim gün sınırı bulunmaz. Elde edilen haklar;

Geçici iş göremezlik ödeneği

Sürekli iş göremezlik geliri

Ölüm geliri

Evlenme ödeneği ve

Cenaze ödeneğidir.

Sigortalıların meslek hastalığı kaynaklı geçici veya sürekli ödenekleri banka hesaplarına yattığında cep telefonları üzerinden SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler sağlık raporundaki tarihi takip eden ay başlatılır.

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Meslek hastalıkları genelde kronik seyirlidir. Solunum, deri, preferik sinir, kalp-damar, sindirim ve sinir sistemi, çeşitli kanserler, görme ve işitme problemleri en sık görülen meslek hastalıkları arasında sayılabilir.

SGK verilerine bakıldığı zaman pnömokonyaz hastalığı, omurga travmaları, silikozis, omuz ve tendon sakatlanmaları en sık görülen meslek hastalıkları grubunda yer almaktadır. Meslek hastalığı başvuruları en yakın SGK müdürlüklerine yapılır. Sürecin tamamlanması için kurum başvuru sahibini çalışma gücü kaybının tespit edilmesi için yetkili bir hastaneye sevk eder.

Ölüm Geliri Bağlama Şartları Nelerdir?

Sigortalı, sürekli iş göremezlik hakkı elde ettikten sonra iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybederse hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır. Bu aşamada ölen sigortalı için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı şartı aranmaz. Kişi işe başladığı ilk gün geçirdiği kaza sebebiyle ölürse hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Kadar 2022

Sigortalı, mesleğinde kazanma gücü kaybı yaşarsa sürekli iş göremezlik geliri hak eder. Bu gelir kazancının %70’i oranındadır. Sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaçsa oran %100’e çıkar.

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanan kişi çalışmaya devam edebilir. Ödeneğe hak kazanmak için prim ödeme gün sayısı şartı aranmaz. Gelirin bağlanmasının ardından geçen sürede sigortalının kazanma gücünde değişiklik meydana gelirse gelirin yeniden hesaplanması gerekebilir. Kazanma gücü kaybının %10’unun altına düşmesi halinde maaş kesilir.

SGK Ödenek ve Prim Rakamları 2022

SGK 2022 yılında geçerli olan ödenek ve prim rakamlarını asgari ücretin belirlenmesinin ardından güncellemiştir. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvence kapsamında olmayan vatandaşlar ayda 150,12 TL GSS primi ödeyerek hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için sağlık hizmeti alabilirler. Ödeme gücü olmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunarak gelir testi yaptırabilirler.

Doğum yapan kadın sigortalıya veya kendi çalışmayan eşi SGK’lı olan anneye doğumla birlikte verilen emzirme ödeneği 2022 yılı için 316 TL’ye çıkarılmıştır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği 2022 yılı için 1.250 TL’ye çıkarılmıştır. Çeşitli sebeplerle istirahatli olan sigortalılar için geçici iş görmezlik ödeneği 2022 yılı için günlük 166,80 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam çırak ve öğrenciler için 83,40 TL üzerinden hesaplanır.