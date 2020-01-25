İş Kanununda Maaşı Ödenmemiş Olan İşçilerin Yasal Hakları Nelerdir?

İş Kanununda Maaşı Ödenmemiş Olan İşçilerin Yasal Hakları Nelerdir?

İş Kanununda Maaşı Ödenmemiş Olan İşçilerin Yasal Hakları Nelerdir? İş kanununda çalışan ve iş vern hangi yasal haklara sahiptir Sizin için derledik...

1-Ücretini alamayan işçi iş görmekten vazgeçebilirmi?

4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesi gereğince ödeme zamanından itibaren 20 iş günü içersinde mücbir bir sebep haricinde ücretini alamamış olan

Çalışan kişi işi bırakabilir devam etmeyebilir bu hususta zorlanamaz.

2-Ücreti zamanında ödenmeyen çalışan maaş ödemesinde faiz isteyebilir mi?

Elbette talep edebilir. 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesi gereğince zamanında ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz durumunda olduğu şekilde uygulanacağı açıklanmıştır.

3-Maaş ödemeleri zamanında yapılmadığı için iş yerinde çalışmaktan kaçınan personel iş sözleşmesini tek taraflı feshedilir mi?

Maaşını zamanında ödenmediği için iş görmekten vazgeçen işçinin bu sebeple , iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği, işçinin yerine yeni çalışan alımı yapılamayacağı ve yapılan işlerin başka personele yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesince açıkça duyurulmuştur .

4-Maaşın ne kadarı haczedilebilir veya yakını veya başka şahısa devir temlik yapılabilir?

4857 sayılı İş Kanununun 35’inci maddesince çalışan personelin aylık maaşının dörtte birinden fazlasının kesinlikle haczedilemeyeceği ya da başkasına devir ve temlik olunamayacağı (nafaka borçları dışında) belirtilmiştir.

5-Ücret bordrosu düzenleyen işyeri muhasebesi ücret hesap pusulasını da düzenleme sorumluluğu var mıdır?

44857 sayılı İş Kanununun 37’inci maddesince , işveren işyerinde veya bankaya verdiği ödemelerde çalışana bankadaki şahsına ait maaş hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek mecburiyetidir .

6- İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesinti yapması yasaya uygun mudur?

İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesinti yapması yasaya uygun değildir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 38’inci maddesinde işçi ücretlerinden yapılabilecek kesintilerin 1 ayda 2 gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin 2 günlük kazancından fazla olamayacağı belirtilmektedir.

7-İşçi maaşından belirli bir ücret kesme cezası yoluyla alınan parayı temin edebilmek için nasıl yol izlenmelidir?

İşçiden ücret kesinti cezası yöntemi ile alınan ücretler , kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine şirket tarafınca ödenmesi şarttır.

8-Haftalık çalışma saatinin 45 saat olarak belirlendiği bir kurumda , haftada 44 saat çalışma yaptıran patron fazla çalışma ücretini çalışanlarına vermelimidir?

4857 sayılı İş Kanunununca fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmaları anlatmaktadır . Denkleştirme esasının uygulandığı durumlar dışında haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma kapsamında değerlendirilmeye alınır . Dolayısıyla 44 saatlik çalışma için patronun fazla çalışma ücreti ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır .

9-Haftada 3 saat fazla çalışma yaptırılan işçiye, fazla mesai ücreti hangi tarihlerde yapılmalıdır?

4857 sayılı İş Kanununa göre haftalık çalışma zaman zarfında 45 saat olarak uygun görüldüğü işlerde, her 1 saat fazla çalışma için hak edilmiş ücret normal saatlik çalışma ücretinin yüzde elli arttırılması suretiyle kanaat edilir.

10- İşverenin 2 ay boyunca Maaş ödemelerini yapmamış olması yasal mıdır?

İşverenin 2 ay boyunca çalışanın hak etmiş olduğu maaş ödemelerini ödememesi yasal değildir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci işçi maddesi kapsamında ücretin en geç aylık peryodlarla bir ödeneceği ve iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme zamanının 1 haftaya kadar indirilebileceği açıkça duyurulmuştur .

11-Maaş mesai prim alacaklarında zaman aşımı süresi var mıdır kaç gündür?

4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maadesi kapsamında da ücret alacaklarının 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtilmiştir.5senelik süre içersinde yasal yollara başvurularak ödenekler temin edilebilir