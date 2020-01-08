İş Görüşmesine Hazırlık | İş Mülakatı Öncesi Yapılması Gerekenler

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Günümüzde şirketlerin işe alım süreçlerinde adayların sosyal medya hesaplarına da dikkat ettiği bir dönem içinde bulunuyoruz. Peki, neden tam tersi de olmasın? Gelin bu durumu işçi için fırsata çevirelim peki, Şirketlerin sosyal medya hesapları adaylar için çok fazla ipucu barındırıyor olabilir. neden bu biz için bir fırsat olmasın.

İş başvurusu öncesi adaylar çok farklı noktalara dikkat etmekte ve İyi bir CV hazırlamak, görüşmede kıyafete özen göstermek, davranışlara dikkat etmek ve olası sorulara hazırlanmak gibi önemli süreçlerin yanı sıra çok önemli bir başka hazırlık daha var. Son zamanlarda genel olarak şirketlerin farklı mecralarda sosyal medya hesapları var. Aday, şirket kültürünün kendisine uygun olup olmadığını anlamak için şirketlerin sosyal medya hesaplarını inceleyebilir. Adayın edindiği gözlem, başvuru öncesi pek çok noktadan az çok emin olmasını sağlayabiliyor.

Şirketlerin sosyal medya hesaplarında nelere bakmak gerekiyor?

Şirketlerin işe alım süreçlerinde adaylar iş başvurusu yaptıkları ya da başvurmayı düşündükleri iş ilanları ile birlikte aynı zamanda şirketlerin sosyal medya hesaplarına bazı sorular rehberliğinde bakabilir. Bu şekilde kişiye özel verimli sonuçlar elde etmek mümkün.

Benzer şirketlerden farklı olarak neler yapıyor?

Belirli işlere başvuracak adaylar örnek olarak verecek olursak, Pazarlama uzmanlarının iş başvurusu yapmadan önce en çok ilgilendiği konular arasında başvuru yapacakları şirketlerin rekabet içerisinde oldukları şirketlerin gündeminde nelerin olduğu ilk akla gelen ve işi değerlendirmede ön sıralarda geliyor. Şirketin sosyal medya hesaplarına bavuracağı pozisyonu göz önüne alarak bu şekilde bakmak son derece önemli. Şirketin rakiplerine kıyasla ne kadar takipçisi var, paylaşımları ne kadar güncel, paylaşımları ağırlıklı olarak neyle ilgili gibi soruların cevaplarından önemli bilgiler ve veriler elde edilerek geniş olarak değerlendirme yapabilirler. Aday mülakatta nelerin eksik olduğunu, nasıl geliştirmelerin yapılabileceğini ve farklı tavsiyelerini sunarak diğer adayların da önüne geçebilir.

Etkileşimi nasıl?

İş başvurularında adaylar şirketin sosyal medyadaki geribildirimlerine de ayrıca göz atabilir ve paylaşımların ne kadar beğenildiği, tweetlerin ne kadar “retweet” edildiği, iletilerin başkaları tarafından ne kadar paylaşıldığı ve ne tür yorumlar aldığı da pek çok ipucu içerebilir. Müşterilerin firmanın ürününe ya da hizmetine nasıl baktığı, şirketin itibarı ve sosyal medya gücü adayı işe ikna edebilir ya da işten vazgeçirebilir. Bir başka açıdan da aday şirkete özel parlak sosyal medya fikirleri sunarak fark yaratabilir.

Hedef kitle demografisine değer katabiliyor mu?

Şirketlerin sosyal medya yönetiminin başarılı olması çok önemli olsa da bunun büyümeye katkısının olup olmadığı da son derece kritik. Şirketin sosyal medya stratejilerinin hedef kitleye gerçekten hitap etmesi ve müşteride karşılık bulması gerektiği de bir başka gerçek ve İş alım sürecinde Aday şirket paylaşımlarını bu şekilde değerlendirmeli. Görüşmede şirkete bununla ilgili önerilerde bulunmak ve fikirler sunmak etkileyici olabilir.

Neleri kaçırıyor?

İşe alım sürecinde başvuru yapılacak Şirketlerin hangi mecraları iyi kullanamadığına da bakılabilir. Bazı şirketler Facebook’ta başarılıyken, Youtube’da ya da Twitter’da yer almıyor ya da buraları iyi kullanamıyor olabilir. İşe alım sürecinde ve mülakaat aşamasında da Aday şirketi benimsediğini ve gerçekten faydalıolacağı yönünde pozitif izlenim oluşturmak için şirketin hangi mecrayı nasıl daha verimli kullanabileceğine dair öneride bulunarak fark yaratabileceği gibi, teknolojiyi ve sosyal medyayı iyi kullanamadığını gördüğü bir firmada çalışmak istemediğine de karar verebilir.

Neleri iyi yapıyor?

İşe alım sürecinde adayın şirketin sosyal medyada özellikle hangi konuda başarılı olduğunu tespit etmesi de son derece önemli. Şirketin vizyonu açısından önemli püf noktalarını içerebilecek bu bilgi adayın karar verme sürecinde etkili olabilir. Adayın aynı şekilde bu tespitini görüşmede ifade etmesi farkındalığını ve mülakata detaylı hazırlanma sürecini göstermesi açısından da son derece önemli.