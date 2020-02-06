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İş görüşmesinde sunum yapacaklara öneriler

İş görüşmesinde sunum yapacaklara öneriler, İşte mülakatta sunum yapmaktan çekinen kişiler için için bazı mühim ipuçları, İŞ GÖRÜŞMESİ ÖNERİLERİ, Zamanı iyi Değerlendir

İş görüşmesinde sunum yapacaklara öneriler
06 Şubat 2020 Perşembe 01:12

İş görüşmesinde sunum yapacaklara öneriler

İşe alımlarda artık kişlerin bahsi konusu işin gerektirdikleriyle alakalı ya da adayı tanımak amaçlı bir sunum yapmaları istenebiliyor. Adayın seçim aşamasında fazlasıyla etkili olan bu duruma iyi hazırlanmak, birkaç noktalara dikkat  çekmek çok mühim.

Bugünün rekabetçi işe alım dünyasında artık sıklıkla adaylardan kendilerini tanıtan ya da iş gördükleri fonksiyona veya projeye özel bir sunum yapmaları gerekli görülüyor . İşveren için adayın neden pozisyona uygun olduğunu ispatlamaları açısından çok mühim bir gösterge olan sunum, aday içinse soru işaretlerini, endişe ve stresi beraberinde getirebiliyor. Teknik özelliklerinden içeriğinde kadar nasıl bir sunum yapacağını bilemeyen aday çoğu kez hazırlıksız bu durum ile karşı karşıya kalabiliyor ve çabucak elenebiliyor. Yetkililer , sunumdan önce gerçekleştirilecek ve yapılmayacaklar listesi yapmanın ve buna hazır ilerlemenin üzerinde çalışıyor.

İşte mülakatta sunum yapmaktan çekinen kişiler için için bazı mühim ipuçları:

Zamanı iyi Değerlendir

Vakit , etkili bir sunum adına dikkat edilmesi gereken en önemli hasaslarından biri. Bu noktada patron yanlızca beş dakikalık bir sunum gerekiyorsa beş dakikadan fazla sunum olmaması şarttır . içinde bulunduğu durumu  iyi yönetebilen, kısıtlı süre içinde asıl ifade etmesi gerekeni vurgulayan aday işvereni oldukça pozitif şekilde etkiiliyor. Gelebilecek kritik durumları da hesap etmek ve bu duruma uygun kısa ama özet yanıt verilebilecek bir zaman dilimini de vurgulamak çok mühim . Uzmanlara göre sözü sürdüren aday etkileyici olmaktan farklı olmakla birlikte ilginin de dağılmasınıı sağlamış oluyor.

Görsele Odaklan

Uzmanlar Dikkatli bir üst belirlemenin kadar biçimsel olarak dikkatli bir sunuma da önem vermekte . Sunum yapılırken beden diline çok önem vermek , sunum yapılan kişilerle tek tek göz teması kurabilmek ,  jest ve mimik kullanmak ve özgüvenli bir duruş  göstermek oldukça mühim . Sunumda eğer ihtiyaç varsa grafik kullanmak, sadece rakamsal olarak  ya da sadece yazısal ibaret olmayan bir sunum yapısı ve önem çekici olan, sıkıcı olmaktan uzak bir içerik sağlamak son derece bu konu hakkında mühim nitelikte .

Detaylara Dikkat Et

Uzman Kişiler her ne kadar asıl konuya ait kısa bilgileri içeren bir sunum hazırlamak lazım olduğunu söylese de elde her slaytla ilgili detayların varolması çok mühim bulunduğuna dikkat çekiyor . Her an gelebilecek spesifik sorulara hazırlıklı bulunmak , anlatılan konuya tamamen hakim davranmak çok mühim .

Yapılmaması gerekenler

Ne Hızlı ne de çok Ağır

Uzmanlar a göre sunum yaparken zamanında sonlnadırmak adına çok hızlı sözleri tüketmek ya da etkili olmak adına ağır konuşmak stratejilerinin ikisinin de hatalı bir hal olduğunu , hem kelimeleri yutmadan hem de katılımcıları boğmadan gerçekleşecek bir sunumun çok etkili olacağına  değiniyor. kişilerin tane tane konuşması, söylediklerinin anlşılır biçimde, karşı tarafın kendisini sağlıklı bir şekilde değerlendirmesine katkı sağlayacaktır.

Teknik Olarak  Hazırlık Bulunmak

Uzmanlar USB’de gelen hatalı biçimde CV’ler kadar, uzantısına uaşılamayan , Mac bilgisayarda tasarlanmış ama tüm fonksiyonlarıyla etkili bir biçimde PC’de çalışmayan sunum dosyalarının en fazla  yaşadıkları teknik sorunlar arasında bulunduğunu belirtiyor. Buna göre her bilgisayarda kolayca açılabilecek bir sunumu  hazır bulundurmak , değişik online platformlarda sunumların kopyalarını muhafaza etmek  son derece mühim . Teknik açıdan iyi hazırlık yapılmı , işverene ve İK uzmanlarına zaman harcattırmayan aday hemen ilk sıralara alınıyor.

 Biraz Cesaret

Kimse dörtdörtlük değil, herkes yanlış yapabilir. Eğer tüm hazırlıklara rağmen sunum istenilen şekilde yürümediyse , farklı aksamalar olduysa panik yapmamak, sakin hareketlerle durumu dile getirmek  gerekiyor. Bu durumda en düzgünü soğukkanlı bir halde eldeki imkanlarla sunumu sürdürebilmektir . Uzmanlar bu tür bir halin etkileyici olabildiğini belirtiyor. Hazırlığı tam  olmasına rağmen sunumu zayıf olan  aday yerine, elbette yaşanan olumsuzluklara rağmen sonuca varabilen aday talep görüyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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